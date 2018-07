Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'international néerlandais d'Everton Davy Klaassen a signé avec le Werder Brême pour 14 millions d'euros, un montant record pour l'équipe allemande, a annoncé vendredi le club.

L'international néerlandais d'Everton Davy Klaassen a signé avec le Werder Brême pour 14 millions d'euros, un montant record pour l'équipe allemande, a annoncé vendredi le club.



Le milieu de terrain de 25 ans n'a pas convaincu lors de ses douze derniers mois passés avec Everton, où il était arrivé en provenance de l'Ajax pour 27,3 millions d'euros.

Klaassen, qui a signé pour quatre saisons avec Brême avec qui il espère relancer sa carrière, n'a fait que 16 apparitions, dont seulement trois en Premier League l'an passé avec les Blues.

Le Néerlandais va remplacer le Danois Thomas Delaney qui a quitté Brême le mois dernier pour le Borussia Dortmund pour environ 20 millions d'euros.

"Après mes premiers échanges avec Florian Kohfeldt (l'entraîneur de Brême, ndlr) j'ai eu la conviction que mes capacités pouvaient contribuer de manière importante à la bonne marche du club", a-t-il déclaré.

"Avec lui, nous avons trouvé exactement le joueur que nous souhaitions pour Brême", a commenté Kohfeldt. "On le surveillait depuis longtemps et nous sommes ravis d'avoir pu saisir cette opportunité", a-t-il ajouté.

Werder Brême a terminé à la onzième place de la Bundesliga cette année et commencera la nouvelle saison à domicile le 25 août face à Hanovre 96.



- © 2018 AFP