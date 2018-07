L'Olympique de Marseille a vendu 38.000 abonnements pour la saison 2018-2019, a annoncé vendredi le club, soit 1.000 de plus que l'objectif initial.

L'OM va donc compter 5.000 abonnés de plus que la saison dernière (33.000) et "plus de 99% des virages ont trouvé preneur", a précisé le club dans un communiqué. En tribunes latérales Jean Bouin et Ganay, le nombre de tickets annuels a augmenté de 10%, a ajouté le club.

Le directeur général adjoint de l'OM, Jean-François Richard, avait expliqué à l'AFP le 7 juin que le club se limiterait à 37.000 abonnés pour se garder une marge de manoeuvre sur la vente de billets au match.

Face au succès de la campagne, du 6 juin au 21 juillet, le finaliste de la dernière Europa League a finalement vendu 1.000 abonnements de plus à l'Orange Vélodrome, qui peut accueillir 67.000 personnes.

Le club a signé le 12 juillet un protocole d'accord pour récupérer la gestion directe du stade, assurée depuis 2014 et sa rénovation par Arema.



- © 2018 AFP