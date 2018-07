Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le Sporting Portugal a annoncé vendredi avoir déposé une plainte auprès de la FIFA à l'encontre de l'international portugais Gelson Martins et de l'Atlético de Madrid, club qu'il accuse d'avoir fait preuve d'un "comportement inacceptable" dans le recrutement du joueur de 23 ans.

Le Sporting Portugal a annoncé vendredi avoir déposé une plainte auprès de la FIFA à l'encontre de l'international portugais Gelson Martins et de l'Atlético de Madrid, club qu'il accuse d'avoir fait preuve d'un "comportement inacceptable" dans le recrutement du joueur de 23 ans.



"Face au comportement inacceptable de l'Atlético de Madrid en ce qui concerne l'athlète Gelson Martins (...) le Sporting a décidé de présenter une plainte à la FIFA avec une demande d'indemnisation et l'application de sanctions sportives au joueur et au club", a indiqué l'équipe de Lisbonne dans un communiqué.

L'attaquant comptant 19 sélections et appelé à la Coupe des Confédérations et au Mondial-2018 avec la sélection portugaise s'est engagé mercredi libre et pour cinq ans avec les vice-champions d'Espagne et derniers vainqueurs de la Ligue Europa.

Originaire du Cap-Vert, Gelson Martins avait rompu unilatéralement son contrat avec le Sporting Portugal en juin, comme huit autres joueurs, après une grave crise interne au club qui a culminé à la mi-mai avec l'envahissement violent du centre d'entraînement par une cinquantaine de supporters cagoulés.

Selon le quotidien sportif portugais A Bola, le Sporting réclamerait 100 millions d'euros au club madrilène, soit la valeur de la clause libératoire du joueur dans son contrat qui le liait au Sporting.

Après la vague de ruptures, trois joueurs du Sporting ont déjà trouvé un nouveau club. Les internationaux portugais Rui Patricio et William Carvalho se sont respectivement engagés à Wolverhampton et au Bétis Séville. L'international espoir lusitanien Daniel Podence a pour sa part rejoint l'Olympiakos.

De leur côté, l'international néerlandais Bas Dost et l'international portugais Bruno Fernandes ont resigné avec le Sporting.



- © 2018 AFP