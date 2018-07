Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Troyes a fait respecter son statut d'ex-membre de l'élite en allant gagner sur le terrain de l'AC Ajaccio (1-0), vendredi pour la reprise de la Ligue 2, tandis que Lens et Valenciennes ont bien lancé leur saison.

Dans un stade complètement vide après le huis clos infligé à l'ACA pour le comportement des supporters en marge du match de prébarrage contre Le Havre au printemps, les Corses n'ont pas réussi à revenir au score après le but du nouveau joueur de l'Estac, Yoann Touzghar.

Et ce, malgré la présence de quelques fans invétérés qui sont parvenus à grimper sur la colline entourant le stade pour apercevoir de loin l'entrée en lice des Ajacciens dans cette nouvelle saison de L2.

A quelques kilomètres de là, le Gazélec a été tenu en échec par le Paris FC, sur une pelouse très amochée (1-1).

Dans une toute autre ambiance, Lens, plus gros budget de la division, a su lancer sa saison idéalement en allant battre Orléans (2-0), histoire d'oublier l'année noire que les Sang et Or viennent de passer (14e au final, après avoir flirté avec la zone rouge une bonne partie de la saison).

La reprise a également été très bonne pour Valenciennes, qui a fait le travail en 20 minutes, inscrivant trois buts pour s'assurer la victoire, et la première place du classement, contre Auxerre (3-1).

La belle surprise est venue du promu Béziers, qui s'est imposé à Nancy (2-0), au contraire de l'autre ex-membre de National 1, le Red Star, qui a perdu contre Niort dans un match délocalisé à Beauvais en raison de la non-conformité de son stade Bauer aux normes de la L2 (2-1).

Clermont-Chateauroux a été le seul match sans but, tandis qu'une petite péripétie est survenue dans l'opposition entre Grenoble et Sochaux: les Sochaliens ont dû jouer avec un maillot neutre, tout rouge, les arbitres ayant refusé les deux jeux de maillots des Lionceaux, qui s'approchaient trop du bleu grenoblois selon le club. En plus, le FCSM a perdu (1-0)...

Le choc de la première journée entre deux candidats sérieux à la montée, Lorient et Le Havre, aura lieu samedi, avant Brest-Metz lundi.



