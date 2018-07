L'attaquant péruvien Claudio Pizarro, qui aura 40 ans en octobre, a annoncé dimanche avoir signé son retour avec le Werder Brême avec qui il compte bien terminer sa carrière.

"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir revenir dans ce club, le premier à m'avoir accueilli en Europe, afin d'y finir ma carrière", a indiqué le joueur qui a passé la saison dernière au FC Cologne.

Pizarro a porté son premier maillot vert et gris en 1999 avant de l'endosser à nouveau en 2008, 2009 et 2015. "Je regarde vers l'avenir afin de partager mon expérience mais je ne vous cacherai pas que je compte également marquer quelques buts!. Je suis convaincu que nous allons le club et moi faire une belle saison", a-t-il ajouté dans un communiqué publié par la formation allemande.

"Il aura une bonne influence dans les vestiaires avec son énergie positive, sa conviction et sa faim de victoires", a commenté Florian Kohfeldt, l'entraîneur de Brême. "Claudio est une légende. Il est affuté et en bonne santé, je suis certain qu'il pourra nous aider lors des moments cruciaux cette saison", a-t-il conclu.



