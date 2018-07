Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le bilan de l'Olympique de Marseille en matches amicaux cet été reste bloqué à une seule victoire, mais le nul au Sporting Portugal (1-1) a tout de même apporté des éléments de satisfaction, samedi à Lisbonne.

Le bilan de l'Olympique de Marseille en matches amicaux cet été reste bloqué à une seule victoire, mais le nul au Sporting Portugal (1-1) a tout de même apporté des éléments de satisfaction, samedi à Lisbonne.



L'OM monte en puissance (physique) pendant son stage d'une semaine au Portugal, mais son bilan n'est pas très bon: il n'a gagné qu'un seul de ses six matches amicaux, contre Nantes (2-1), pour trois défaites et deux nuls. Dernier test le 4 août à Bournemouth.

Côté satisfaction, on peut noter le bon retour de Morgan Sanson, touché au genou contre Villarreal (1-1) et absent contre le Betis à Faro, plus efficace qu'un Frank Anguissa très maladroit.

Jordan Amavi, fautif lors de la défaite contre le Betis Séville (3-2), mercredi, a disputé un gros match, et pendant une heure l'OM a montré beaucoup d'impact et d'intensité avant de baisser physiquement et de concéder l'égalisation à André Pinto (61), en deux temps sur un corner.

Après les trois buts contre le Betis sur autant d'erreurs, l'OM a cette fois ouvert le score sur une bourde d'Emiliano Viviano. Le gardien italien n'a pas vu arriver Valère Germain sur une passe en retrait (3).

- Encore le 3-4-3 -

L'ex-portier de la Sampdoria commence bien mal sa difficile mission, remplacer la muraille Rui Patricio, qui a claqué la porte comme d'autres joueurs après l'incroyable conflit de fin de saison au Sporting: des joueurs ont été agressés par des supporters, et le président Bruno de Carvalho, qui jetait de l'huile sur le feu, poussé vers la sortie.

Rudi Garcia a encore sorti le 3-4-3, qui devrait être aligné contre Toulouse pour la 1re journée de Ligue 1, le 10 août, avec un Luiz Gustavo toujours très sûr en défense centrale, entre Tomas Hubocan et Hiroki Sakai, qui disputait ses 45 premières minutes depuis son retour après sa Coupe du monde avec le Japon.

Les exercices de Garcia sur la pelouse du Campus d'Almancil pour coulisser et fermer les espaces ont porté leurs fruits, les Olympiens étaient bien plus saignants que les "Lions" pendant une heure, puis ils ont nettement baissé d'intensité.

Dans la dernière demi-heure, l'OM a surtout tenu sous la pression, dans un stade bien rempli pour la présentation de la nouvelle équipe, et même celle du deuxième maillot. Après le traditionnel rayé vert et blanc, les Lions sont revenus après la pause dans leur seconde tenue, grise à parement pistache fluos.

Les équipes:

Marseille: Pelé - Sakai (Sertic, 52), Luiz Gustavo, Hubocan - Sarr, Sanson (Perrin, 90), Anguissa (Lopez, 72), Amavi - Njie, Germain (Mitroglou, 90), Payet (cap) (Cabella, 90)

Sporting: Viviano (Salin, 81) - Ristovski (Bruno Gaspar, 63), Pinto (Marcelo Ferreira, 63), Mathieu (Coates, 86), Jefferson (Lumor, 81) - Matheus Pereira (Raphinha, 63), Petrovic (Acuna, 81), Wendel (Misic, 63), Nani (cap) (Cabral, 81) - Montero (Castaignos, 63), Bruno Fernandes (Dost, 86)



- © 2018 AFP