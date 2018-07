Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le FC Barcelone, qui menait 2-0 contre Tottenham à la pause, s'est fait remonter au score en deuxième période avant de s'imposer aux tirs au but, samedi à Pasadena (Californie), lors d'une rencontre de l'International Champions Cup, un tournoi amical de pré-saison.

Le FC Barcelone, qui menait 2-0 contre Tottenham à la pause, s'est fait remonter au score en deuxième période avant de s'imposer aux tirs au but, samedi à Pasadena (Californie), lors d'une rencontre de l'International Champions Cup, un tournoi amical de pré-saison.



Pour ses grands débuts avec le Barça, la recrue bordelaise Malcom s'est illustré en inscrivant le tir au but de la victoire.

Amputées de nombreuses stars ayant participé au Mondial en Russie, les deux équipes, largement remodelées, ont chacune dominé une mi-temps.

Le Barça a pris le meilleur départ grâce au jeune attaquant espagnol Munir, qui a ouvert le score après une remise de la tête idéale de Rafinha au deuxième poteau (15e).

Les champions d'Espagne se sont ensuite détachés grâce au prodige brésilien Arthur, auteur d'une frappe magistrale qui a fini sa course dans la lucarne gauche de la cage des Spurs (29e).

Revenu avec de meilleures intentions après la mi-temps, Tottenham a d'abord réduit l'écart par le Sud-Coréen Son Heung-min, à la conclusion d'une situation confuse dans la surface de réparation espagnole (73e).

Les Anglais ont de nouveau profité des largesses de la défense barcelonaise pour égaliser grâce à l'ailier français Georges-Kévin N'Koudou deux minutes plus tard.

Barcelone a finalement pris le dessus lors de la séance de tirs au but 5 à 3, le néo-blaugrana Malcom entré en jeu en seconde période inscrivant le penalty de la victoire.



- © 2018 AFP