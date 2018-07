Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football en 2022, aurait mené une campagne secrète de propagande à base d'"opérations noires" pour saper les offres concurrentes, en violation des règles de la Fifa, rapporte dimanche le Sunday Times.

Le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football en 2022, aurait mené une campagne secrète de propagande à base d'"opérations noires" pour saper les offres concurrentes, en violation des règles de la Fifa, rapporte dimanche le Sunday Times.



Le journal britannique affirme que le comité d'organisation du Qatar a notamment payé une équipe de relations publiques ainsi que d'anciens agents de la CIA pour diffuser de "fausses promesses" concernant ses principaux rivaux, l'Australie et les Etats-Unis, lors de leur campagne pour la compétition 2022.

La stratégie du Qatar était de recruter des individus influents afin d'attaquer les offres dans leurs pays d'origine, donnant l'impression qu'il n'y avait "aucun soutien" pour accueillir la Coupe du Monde parmi la population, selon le journal.

L'un des principaux critères pris en compte par Fifa, organe directeur du football mondial, est que les offres devraient bénéficier d'un fort soutien des populations locales.

Les candidats au Mondial 2022 avaient pour interdiction de faire "toute déclaration écrite ou orale de toute nature, que ce soit défavorable ou non, sur les offres ou les candidatures de toute autre association membre" en vertu des lignes directrices de la FIFA.

Mais selon Le Sunday Times, un e-mail, que le journal indique avoir obtenu par un lanceur d'alerte qui a travaillé avec la candidature du Qatar, a été envoyé au directeur adjoint des offres du Qatar, Ali al-Thawadi, et montre que l'Etat était au courant des complots visant à "empoisonner" les autres candidats.



- © 2018 AFP