Le nouvel entraîneur allemand du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a pressé dimanche Adrien Rabiot, le milieu du PSG de rester avec son club alors que le FC Barcelone se serait montré très intéressé par le joueur français.

Rabiot, 23 ans, 6 sélections en équipe de France, a fait récemment la Une des journaux en refusant son statut de suppléant en vue du Mondial-2018.

"Son talent et son potentiel sont évidents", a souligné Tuchel à Singapour à la veille de la rencontre amicale PSG-Atletico Madrid.

"Je suis certain qu'il a encore des progrès à faire et que ceux-ci pourront être obtenus au sein de son club, celui qui l'a vu débuter", a-t-il ajouté.

Cependant l'entraîneur a ajouté que connaissant "la situation particulière de son contrat, c'était au joueur de s'exprimer". Le contrat de Rabiot arrive en effet à son terme à l'été 2019.

"Nous avons besoin de renforcer notre effectif et notre niveau de jeu", a également poursuivi l'entraîneur allemand assurant "être en train d'y travailler".



