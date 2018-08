Une délégation du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est actuellement dans le département. Arrivée hier, dimanche 26 aôut, elle repart mardi prochain. Une visite éclair mais bien chargée. Les représentants parmi lesquels figurent Thierry Terret, l'ancien Recteur d'Académie de La Réunion est délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au ministère de l'éducation nationale. À ses côtés, les médaillés Emmeline Ndongue et Daniel Narcisse, se rendront dans plusieurs établissements scolaires afin de présenter aux plus jeunes le projet Paris 2024.

Pour les marmailles, ils sont une source d’inspiration, une motivation et la preuve qu’un athlète ultramarin peut réussir et participer à la compétition ultime : les Olympiens. Daniel Narcisse, retraité depuis juin dernier de sa discipline est de retour sur l’île. L’enfant péi, double champion olympique de handball à Pékin en 2008 et à Londres en 2012 ne boude pas son plaisir d’être là. Regardez.

Daniel Narcisse, heureux d’être de retour à La Réunion mais il n’en oublie pas pour autant la raison de sa présence sur l’île. Le réunionnais et Emmeline Ndongue, basketteuse médaillée d’argent aux Jeux de Londres 2012 sont en mission, ils veulent impliquer la jeunesse réunionnaise dans le projet Paris 2024. Ce sont eux les sportifs de demain et ces JO, ils pourraient même en être. Regardez les deux athlètes à ce sujet.

@EmmelineNdongue " le sport et les valeurs du sport, il faut les transmettre @Paris2024 #974 pic.twitter.com/oGaIEE9vUo — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 26 août 2018

Pour les deux olympiens, être un sportifs ultramarin est un avantage ! Regardez.

Lui aussi interviendra dans les établissements scolaires au côté de la délégation Paris 2024 : Jean-Louis Prianon. Il a participé aux Jeux Olympiques d’été de Séoul en 1988 et a fini quatrième en athlétisme sur le 10 000 mètres. Très actif dans la Ligue réunionnaise d’athlétisme, il ne cesse de le répéter " La Réunion compte ! " Regardez ce qu’il aimerait dire aux jeunes sur Paris 2024.

@JeanLouisPrianon va montrer aux jeunes qu’il y a bien des olympiens réunionnais ! @Paris2024 #athlétisme #974 pic.twitter.com/9BrowD6ySm — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 26 août 2018

D’autres olympiens interviendront durant ces deux jours notamment la gymnaste Elvire Teza, le nageur Franck Schott, l’athlète Jean Mayer...

Voici le programme de la délégation :

LUNDI 27 AOÛT 2018

9h30 Réunion de travail au rectorat sur la mise en œuvre des mesures du programme de promotion de la pratique sportive chez les jeunes et de mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs de l'Olympisme.

10h45 Réunion de travail à l’université de La Réunion.

14h30 Visite au collège Michel Debré (5 rue du Collège – 23e km - La Plaine des Cafres) :

- Accueil par le principal. Présentation du projet " Génération 2024 " du collège. Témoignages d’élèves sur leur vécu.

- Elvire Teza, Jean-Luc Prianon et Jean Mayer seront présents pour répondre aux questions des élèves et de leurs parents. Table ronde avec les élèves et des parents sur le thème des valeurs de l’olympisme et leurs convergences avec celles apprises par l’élève futur citoyen.

MARDI 28 AOÛT 2018

8h45 Visite à l’école Jean-Luc Daly-Eraya ( 175 chemin du tour des roches à Saint-Paul) :

Présentation par des élèves de deux actions : " Les jeux de l’ULIS " et le projet Natation.

13h15 Visite avec Daniel Narcisse au collège Les Alizés (70 avenue Joseph Bédier à Saint-Denis)

- Séquence d’EPS et échanges avec les élèves.

- Cette visite est l’occasion pour Daniel Narcisse de revenir dans l’établissement où il a été scolarisé.

14h30 Visite avec Daniel Narcisse à l’école catholique Sainte Clotilde (45 avenue Desbassyns à Saint-Denis)

- Séquence d’EPS et échanges avec les élèves et les enseignants de l’école dans laquelle Daniel Narcisse a fait sa scolarité primaire

fh/www.ipreunion.com