Le premier Odyssea Plage aura lieu à l'Etang-Salé le samedi 13 octobre et le dimanche 14 octobre 2018. Cet évènement de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, permettra aux visiteurs de découvrir plusieurs sports pratiqués sur le sable avec les associations sportives partenaires. Organisateur de l'événement Odyssea Run souligne, "il n'est plus possible d'ouvrir les courses-marches (qui ont lieu en novembre -ndlr)à plus de 20 000 personnes", ce nouvel évènement a donc été lancé pour accueillir et sensibiliser encore plus de monde

