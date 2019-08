Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Possession et l'association handi basket possessionnais organisent la cinquième édition des Foulées solidaires ce dimanche 18 août 2019. La manifestation a pour mot d'ordre :"partageons la route avec un autre moyen : le fauteuil". Des personnes valides et porteuses de handidcap participeront ensemble aux épreuves. La manifestation est labellisée par le ministère de la santé et des solidarités

