Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

En cette période de confinement les sportifs s'adaptent pour pouvoir s'entraîner correctement. Et pour garder le rythme et la motivation le lutte club Saint-Joseph a proposé à certains clubs de métropole de relever des défis, les résultats sont comptabilisés chaque soir pour établir un classement. La semaine prochaine ce sera au tour du club des Mêmepapeurs en Alsace de proposer les défis. A défaut de se retrouver sur les tapis il est possible de rivaliser d'idées pour s'affronter. Regardez la vidéo réalisée par le club ci-dessous. (Photo DR)

En cette période de confinement les sportifs s'adaptent pour pouvoir s'entraîner correctement. Et pour garder le rythme et la motivation le lutte club Saint-Joseph a proposé à certains clubs de métropole de relever des défis, les résultats sont comptabilisés chaque soir pour établir un classement. La semaine prochaine ce sera au tour du club des Mêmepapeurs en Alsace de proposer les défis. A défaut de se retrouver sur les tapis il est possible de rivaliser d'idées pour s'affronter. Regardez la vidéo réalisée par le club ci-dessous. (Photo DR)