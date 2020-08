Quelques minutes après l’arrivée du vainqueur, le Slovène Primoz Roglic, la grêle s’est abattue sur les coureurs attardés de la 2ème étape du Critérium du Dauphiné, ce jeudi 13 août 2020. Comme le montrent des vidéos diffusées par l’équipe Israël Start-Up Nation, la grêle a rapidement recouvert la route du col de Porte, où était jugée l’arrivée, et forcé certains coureurs à descendre de leur vélo.

Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs