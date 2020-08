Le nouveau contexte sanitaire auquel fait face La Réunion, depuis le 11 août 2020 et l'identification du premier foyer de contagion Covid-19, contraint de nombreuses manifestations sportives à être annulées. Pour l'organisation du Grand Raid, qui doit se tenir du 15 au 18 octobre prochain, une report de l'événement n'est pas d'actualité. Robert Chicaud, le président de la course persiste et signe : "il n'est absolument pas question de renoncer". Une position ferme avant de rencontrer Ericka Bareigts lundi prochain pour discuter de mesures de sécurité sanitaire à mettre en place. Samedi dernier, la maire de Saint-Denis a décidé de suspendre tout événement sportif dans la commune pendant un mois, déclarant toutefois vouloir "faire en sorte que le Grand Raid ne soit pas annulé". En attendant, Robert Chicaud fait part à Imaz Press de sa détermination à organiser la compétition. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le report ou l’annulation du Grand Raid sont-elles des options que vous envisagez à l’heure actuelle ?

Absolument pas. Vous avez la réponse. Arrêtons de nous regarder le nombril et de faire de la sinistrose. On a une situation sanitaire, on la prend telle qu’elle est et on essaye de trouver des solutions. Il n’y a aucune interdiction pour l’instant. Je vais envoyer un courrier à Monsieur le préfet dès ce mardi soir, où je fais des propositions dans le cadre de la communication que nous avons mis en place. Il y a eu une concertation en juin, on s’était dit qu’on verrait dans deux mois. Les choses ont évolué, on adapte notre position en fonction de l'évolution sanitaire, ça me semble logique. Mais il n’est absolument pas question de renoncer à quoi que ce soit.

Maintenant, si la préfecture nous dit qu’on ne peut pas, on sera obligé de se soumettre. Nous n’en sommes pas là, absolument pas. Le comité directeur que je représente n’a pas mis cette problématique à l’ordre du jour.

Que répondez vous à ceux qui notent un certain entêtement de votre part ?

C’est la fidélité à nos principes. Nous organisons depuis 25 ans cette course emblématique. Tout le monde a reconnu l’intérêt à la fois sportif et économique. Je reçois un nombre de courriers d’encouragements. Ils sont certainement beaucoup plus nombreux que les quelques détracteurs et les donneurs de leçons.

Nous prenons très au sérieux la pandémie à laquelle nous sommes confrontés. On essaye de prendre toutes les précautions utiles. Pour autant, nous nous inscrivons dans une certaine logique et fidélité à nos principes. Sur les centaines de courriers que j’ai reçu, il y a peut-être une ou deux voix discordantes, c’est tout. Nous sommes encouragés par les compétiteurs, par les partenaires, par les institutions à maintenir le cap.

Nous allons rencontrer Madame la maire de Saint-Denis lundi prochain. On va débattre des mesure de précaution, voir les suggestions qui nous seront faites pour l’arrivée. Nous avons le même dialogue avec la mairie de Saint-Pierre. Nous n’allons pas nous laisser décourager par quelque voix éparses qui crient au scandale et à la catastrophe.

Avez-vous écho de la position de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, en amont de cette discussion ?

Non, pas du tout. Nous allons rencontrer Madame la maire comme nous l’avons toujours fait, dans un cadre de concertation. Elle va nous dire ce qu’elle entend faire et mettre en place, nous allons faire avec et trouver des solutions. Je suis à cent lieues de penser que Madame la maire serait un obstacle à à l’arrivée du Grand Raid. Je n’ai pas eu d’écho de ce type-là. J’ai vu qu'elle avait interdit les manifestations sportives pour le mois de septembre, c’est une chose. Nous, nous nous situons au 15 octobre, donc nous sommes confiants pour l’avenir.

Avez-vous, à ce jour, des idées plus précises sur les précautions qui seront mises en oeuvre ?

Je suis rentré de métropole il y a eu une semaine, j’ai subi un test parce que la loi le prévoit. Les compétiteurs commes les accompagnants qui viendront de l'extérieur seront soumis à la même obligation. Il n’est pas impossible de penser que sur les 1.500 compétiteurs qui vont venir de l’extérieur, une poigné soit positifs. Ils ne pourront pas venir à La Réunion, c’est aussi simple que ça.

Demanderez-vous aux concurrents d’arriver bien en avance de la course pour qu’ils puissent réaliser le deuxième test de dépistage à J+7 ?

Que je sache, il y a des test obligatoires quand vous rentrez à La Réunion. Le deuxième test est facultatif. Je ne vais pas dire aux compétiteurs qu’ils doivent se soumettre à quelque chose qui est facultatif, ce n’est pas de mon ressort. Je n’ai pas à intervenir dans la décision individuelle des compétiteurs. Par contre ils ont l’obligation, je n’ai même pas besoin de leur rappeler, de subir un test avant de venir à La Réunion.

