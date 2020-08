Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Une réunion décisive aura lieu le vendredi 4 septembre prochain, entre le préfet de La Réunion Jacques Billant et le comité d'organisation du Grand Raid. Le président de la course Robert Chicaud l'a indiqué à Imaz Press ce mercredi 26 août 2020. Cette ultime réunion fera suite à celle qui s'est tenue avec la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, ce lundi 24 août. "On est en pourparlers avec la mairie, sans aucune hostilité", précise Robert Chicaud, toujours optimiste pour la tenue de l'événement. Pour rappel, le Grand Raid doit avoir lieu du 15 au 18 octobre prochain. (Photo rb/www.ipreunion.com)

