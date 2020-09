Lors d'une ultime réunion, ce mercredi 9 septembre 2020, entre les élus locaux, la préfecture et le président du comité d'organisation Robert Chicaud, la quasi-totalité des maires s'est prononcée pour une annulation du Grand Raid 2020. Après plusieurs semaines de tergiversations, multiples réunions entre les divers protagonistes, la décision du préfet Jacques Billant sur la tenue de l'événement se fait encore attendre, mais devrait intervenir avant la fin de la semaine. Compte tenu de la position des maires, le maintien de la course semble fortement compromis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Robert Chicaud a rencontré les maires des communes partenaires, ce mercredi soir 9 septembre 2020, afin de leur présenter les propositions de l’organisation pour le protocole sanitaire de l’événement. Les maires se sont, eux, prononcés sur leurs capacités à respecter et faire respecter ce protocole.

Dans les conditions actuelles, une majorité d’élus s’est dite pour l’annulation du Grand Raid. "Il y a eu quasiment une unanimité des maires pour demander à reporter le Grand Raid et ne pas maintenir l'édition 2020", a indiqué Robert Chicaud au sortir de la réunion.

"On est quelque peu surpris quand même, nous n'étions pas préparés à cette éventualité, nous avons essayé d'expliquer que c'est une position peut-être excessive", a jugé le président du Grand Raid. "Le Covid ce n'est pas la fin du monde, on peut adapter au sport nature. Le sentiment que j'ai eu, c'est que la décision était prise de la part de tous ces maires, on peut regretter qu'on ne m'en ait pas fait part avant."

Face aux arguments présentés de part et d’autres, le préfet Jacques Billant doit rendre sa décision finale d’ici la fin de la semaine.

- Les élus fidèles à leur position -

La posture des maires est somme toute logique, au vu de l’aggravation des conditions sanitaires de La Réunion depuis l’identification du premier foyer contagion Covid-19 le 11 août dernier. Petit à petit, les communes traversées par le Grand Raid avaient imposé des restrictions à leurs administrés pour limiter la propagation du coronavirus.

Saint-Denis, où avait été découvert le premier cluster, avait d’abord reporté la rentrée scolaire pour 14 établissements de la ville, puis interdit, dès le 16 août, les rassemblements de plus de 10 personnes et suspendu l’ensemble des rencontres sportives et culturelles, dès le 16 août.

Quelques jours plus tard, la préfecture avait emboîté le pas en généralisant les mesures à l’ensemble de l’île jusqu’au 13 septembre. L'obligation du port du masque a été étendue à plusieurs zones extérieures à forte fréquentation de l’île. Le préfet avait surtout annoncé l’interdiction des rassemblements de loisirs de plus de 10 personnes sur tous les espaces publics de l’île ainsi que l’interdiction de la pratique des sport collectifs et de contact sur l’ensemble du territoire.

Un ensemble de restrictions qui n’a pas eu d’effet immédiat, puisque la situation sanitaire n’a cessé de se dégrader depuis, jusqu’à atteindre un nombre record de 116 nouvelles contaminations en 24 heures et dépassé la barre de 2.000 contaminations sur l’île.

Ce mardi 8 septembre, les mesures restrictives en vigueur depuis le 21 août ont ainsi été prolongées par Jacques Billant, "au moins jusqu'à la fin du mois de septembre". L'annonce a été faite à l'issue d'une longue réunion de plus de quatre heures entre le représentant de l'Etat et les maires de l'île. Le préfet a par ailleurs indiqué que "le pic épidémique est attendu pour le mois de décembre", précisant que cette annonce avait été faite au cours de la réunion par Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé.

Dans un tel contexte le maintien du Grand Raid avait été remis en doute par plusieurs élus dont les communes sont des points de passage de la course.

La maire de La Possession Vanessa Miranville s’était dite “très réservée sur l'organisation de cette course. Pour tenir les conditions sanitaires, nous aurons à faire face à un important surcoût financier. Actuellement, l'organisation du Grand Raid coûte 100.000 euros à la commune. Il faudra en ajouter 40.000 de plus. Il nous faut donc réfléchir à la décision qui sera prise."

Le maire de Cilaos Jacques Técher avait, lui, fait part d'un avis encore plus tranché. "Cilaos a toujours été un partenaire important du Grand Raid, mais il n’est pas possible pour notre commune d’organiser cette manifestation, compte tenu des conditions sanitaires actuelles."

Une inquiétude remontée jusqu’aux athlètes eux-mêmes. La quintuple vainqueure et figure emblématique du Grand Raid Marcelle Puy, s’est déclarée contre la tenue de l’épreuve, à Réunion La 1ère, et indiqué qu’elle n’y participerait pas s’il était maintenu.

- Un maintien serait difficile à justifier -

Robert Chicaud et le comité d’organisation du Grand Raid font preuve d’une obstination compréhensible pour que leur événement ait lieu.

D’abord par respect et dévouement envers les athlètes qui s’entraînent avec acharnement depuis plusieurs semaines. Ensuite parce que le Grand Raid est devenu un événement à résonance internationale, bien au-delà des frontières de La Réunion. Enfin parce que face à la même conjoncture sanitaire, d’autres manifestations, comme le salon du mariage ou le Congrès des entrepreneurs péi, ont pu se tenir.

Mais, entre les plus de 6.000 participants attendus, les bénévoles, l’encadrement et le public, la jauge des personnes rassemblées par l’événement serait plusieurs centaines de fois supérieure à la limite de 10 personnes imposée par la préfecture. Des milliers de personnes déambuleraient sur et en marge des sentiers de huit communes de La Réunion (Saint-Pierre, Saint-Joseph, Le Tampon, Cilaos, Salazie, Saint-Paul, La Possession et Saint-Denis).

Un maintien de la course par la préfecture serait à la limite de l’hypocrisie, au vu des mesures imposées au reste de la population.

Il faudrait justifier le rassemblement de milliers de concurrents, dont certains extérieurs à La Réunion et qui n’auront aucune obligation de soumettre à un test de dépistage sept jours après leur arrivée sur l’île. Il faudrait justifier que du public se retrouve les bords des routes et sentiers, alors que Jacques Billant a lui-même indiqué un renforcement des contrôles après les événements festifs privés.

Robert Chicaud lui-même déclarait à Imaz Press qu’il n’envisageait pas un Grand Raid sans public. "Comment voulez-vous dans une ville comme Saint-Pierre, au bord de mer, que la liberté d’aller et venir soit bafouée ?", interrogeait le président du comité d’organisation.

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts appelait, ce lundi, à ce que les arguments sportifs et économiques n’effacent pas l’argument sanitaire dans la réflexion du préfet. Dans le scénario catastrophe où, suite au Grand Raid, un cluster se développait à Mafate ou à Cilaos, ou ailleurs encore dans l’île… Là encore, il faudrait justifier.

