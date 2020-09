L'annulation du Grand Raid rendue officielle par le préfet Jacques Billant, ce vendredi 11 septembre 2020, les ramifications économiques sont désormais à l'ordre du jour pour le comité d'organisation de l'épreuve. L'annulation n'étant pas du fait de l'association, elle peut se réserver le droit de conserver le montant des inscriptions. Le président du Grand Raid Robert Chicaud affirme toutefois qu'il envisage un remboursement des participants ou un maintien de leurs inscriptions pour la prochaine édition, en 2021. Une décision prise pour ne pas "pénaliser les compétiteurs", a-t-il confié à Imaz Press.

Au-delà des aspects sanitaires et sportifs, l’annulation du Grand Raid pose également la question de l’aspect économique et du remboursement des participants. Si l'organisation avait été à l’origine de l’annulation, elle aurait dû restituer aux compétiteurs le montant de leurs inscriptions au prorata de l'avancement des préparatifs de l'épreuve

L’annulation étant due à une interdiction préfectorale, considérée comme cas de force majeur, la somme des inscriptions reste acquise à l’association du Grand Raid. L'organisation n’est, en théorie, pas dans l’obligation de rembourser les coureurs.

En théorie seulement, puisque le président du Grand Raid Robert Chicaud a tout de même décidé, avec le comité d’organisation, du remboursement des participants.

“On essaye de ne pas pénaliser les compétiteurs”, affirme-t-il. “Je pense que ce sera bien apprécié parce que les compétiteurs, qu’ils soient locaux ou extérieurs n’ont pas à pâtir des décisions prises, qui sont certainement justifiées même si on peut les critiquer.”

- Des remboursements qui répondent aux doutes -

Tous les participants se voient donc proposés un remboursement à 40% des frais d'inscriptions ou un maintien de leur inscription pour la prochaine édition.

Une décision qui vient rassurer les plus inquiets et contredire les plus sceptiques qui supposaient que l'organisation attendait l'annulation du préfet pour pouvoir garder le montant des inscriptions.

- “La déception n’enlève pas l’enthousiasme” -

Acharné dans la présentation de ses arguments pour le maintien du Grand Raid, Robert Chicaud fait contre mauvaise fortune bon coeur. Suite à une réunion de crise tenue avec le comité de directeurs de la course, il assure que l’événement reviendra de plus belle en 2021, avec un plateau peut-être plus relevé qu'il ne l'aurait cette année.

“La déception n’enlève pas l’enthousiasme que nous avons toujours eu depuis plus de 25 ans. C’est un incident de parcours, ça arrive. C’est une situation vraiment exceptionnelle. La réponse est-elle mesurée ou excessive ? C’est l’avenir qui le dira”, présume-t-il.

Avocat de métier, Robert Chicaud est un habitué des salles d’audience, mais précise également qu’il n’a aucune intention de faire un recours judiciaire pour tenter d’inverser la décision préfectorale : “Ce n’est pas notre raison d’être de faire des contentieux.”

