Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le plus Réunionnais des Martiniquais ou le plus Martiniquais des Réunionnais, c'est au choix. Dimitri Bascou est un habitué de notre île, où il effectue ses stages de préparation depuis plusieurs années maintenant. Outre le calendrier des compétitions bouleversé à cause du coronavirus, le médaillé de bronze sur 110m haies des Jeux de Rio 2016 fait face à un nouveau challenge : s'entraîner seul. Une configuration qu'il a choisie, dans laquelle il s'épanouit et qui lui permet d'entraîner en même temps l'espoir Réunionnaise Lucy Sincère (22 ans). L'un rêve à nouveau de podium olympique, l'autre gravit les échelons un à un dans les pas de son mentor. (Photos rb/www.ipreunion.com)

