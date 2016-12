Nous venons d'apprendre par les réseaux sociaux, et par une publication postée par Imaz Press le 15 décembre 2016, votre projet de course de relais, calquée sur le Grand Raid, avec des équipes de 3 hommes ou 3 femmes ou des équipes mixtes. Quel en sera l'intérêt véritable ? (Photo d'illustration)

Somme toute, le projet actuellement à l'étude n’est qu’une course supplémentaire qui risquerait, à mon sens, de délayer les grandes valeurs qui font du Grand Raid une course mythique, connue et reconnue au niveau mondial puisqu’il ne s’agirait, finalement, que de la somme de 3 tiers de Grand Raid, réalisés par chacun des concurrents de chaque équipe. Or, dans " la diagonale des fous ", la résilience et la ténacité individuelle de chaque concurrent sont testées jusqu’à leur paroxysme. La " diagonale des fous " est l’une des courses de montagne les plus difficiles au monde. Gardons-lui son unicité ! La victoire d’un Grand Raid ne peut se partager (en 3) puisque c’est une course de dépassement de soi.

Votre idée de relais intéressera certainement des sportifs mordus des grandes courses d’endurance. Toute nouveauté ne peut que nous réjouir. Mais, malheureusement, dans une course de relais, l’esprit d’équipe ne se trouve pas propulsé en avant comme cela devrait être.

Alors,pourquoi ne pas envisager une course d’équipe plutôt qu’un banal relais ?

Une course de trail est, par essence même, une course individuelle et individualiste. En aucun cas elle ne permet de forger un esprit d’équipe. Ancien coureur de demi-fond, de semi-marathon et de marathon, disciplines individuelles, je peux attester que les meilleurs moments que j’ai vécu, ceux que je ne puis oublier, sont les inters-clubs qui, au contraire, rapprochent les individus et les poussent à se mesurer en équipe, club contre club. Deux jours avec les copains, à se motiver sur les courses, sur les lancer, les sauts… C’est cela l’esprit d’équipe qui transcende tout et permet bien souvent d’aller chercher le meilleur de soi au plus profond de son être pour le bien de tous, adversaires y compris.

Comment pouvons-nous imaginer une vraie course d’équipe à la Réunion ? Notre suggestion serait de composer des équipes de 3 compétiteurs, hommes, femmes ou mixtes. Le but serait que ces 3 compétiteurs s’épaulent tout au long du parcours et qu’ensemble ils franchissent la ligne d’arrivée. Cela représenterait un exploit extraordinaire, fruit une cohésion plus que fantastique entre les compétiteurs de chaque équipe.

Si demain vous osez un tel projet, Monsieur Chicaud, la Réunion montera en puissance sur le plan sportif en étant pionnière sportivement et humainement dans un nouveau type de défi. Nous vivons une époque durant laquelle, nous commençons à nous rendre compte qu’il est stérile de se " battre " les uns contre les autres et qu’il apparaît de plus en plus évident et nécessaire d’avancer soudés. Le sport qui doit, selon nous, rester basé sur l’esprit d’équipe, est un moyen privilégié de transmettre ce message.

Merci à toutes les équipes organisatrices et à tous les bénévoles du Grand Raid, cette mythique " diagonale des fous ", à ceux du trail de Bourbon ainsi qu’à ceux de la traditionnelle course des Mascareignes. Tous ces beaux défis ne peuvent nous être offerts que grâce à la participation de tous les passionnés de ce sport de l’extrême.

Merci aussi à vous, Monsieur Chicaud, d’avoir cette énergie et ce désir d’aller toujours plus loin et de porter haut nos couleurs Réunionnaises. Faisons-le avec une course vraiment nouvelle qui puisse à la fois forger l’histoire et rentrer dans l’histoire.

Marc Marie