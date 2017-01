Tristes et désemparés, nous avons appris le décès de Rodric Kassime. Il était un des fils de notre cité portoise, un fils talentueux, attachant et au charisme indéniable auprès de ses coéquipiers.

Tristes et désemparés, nous avons appris le décès de Rodric Kassime. Il était un des fils de notre cité portoise, un fils talentueux, attachant et au charisme indéniable auprès de ses coéquipiers.

Grâce à sa technicité audacieuse, inventive et précise, Rodric a enchanté son public et conduit son équipe à inscrire les plus belles réussites sportives de son histoire.

La Jeanne et les portois le garderont en leur cœur. En écho, et comme une prouesse de plus pour dire son attachement à son club et à la Ville, il avait eu une formule géniale : " Lo kér lé mauve ".

Nous saurons honorer sa mémoire pour lui dire que nous avons, tous, toujours été " Kér Célo ".

Le Conseil Municipal se joint à moi pour témoigner à son épouse, à son fils et à ses proches toute notre affection et pour leur transmettre nos très sincères condoléances.

Olivier Hoarau

Maire du Port