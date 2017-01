Alors que les écoliers et collégiens ont repris le chemin de leurs établissements ce lundi 30 janvier 2017, le Snalc a souhaité rappeler son engagement "afin de dénoncer deux réformes calamiteuses". Nous publions le communiqué du syndicat dans son intégralité ci-dessous.

Alors que les écoliers et collégiens ont repris le chemin de leurs établissements ce lundi 30 janvier 2017, le Snalc a souhaité rappeler son engagement "afin de dénoncer deux réformes calamiteuses". Nous publions le communiqué du syndicat dans son intégralité ci-dessous.

Le SNALC/FGAF souhaite une bonne rentrée à tous les professeurs du primaire, du secondaire, aux élèves et aux parents et continue la lutte dans les instances où il est élu dans l’Académie et au Ministère afin de dénoncer les 2 réformes calamiteuses du primaire et du collège et proposer les vraies réformes aptes à mettre en avant la réussite et l’effort des élèves.

- Pas de nivellement par le bas, de démagogie par le divertissement mais le meilleur pour les élèves du Public réunionnais par le retour des classes de réussite: les européennes et les classes latinistes.



- Le SNALC accompagne les professeurs et dénonce la charge de travail en augmentation avec la réforme du collège alors que les résultats scolaires ne suivent pas. Du travail bureaucratique de saisie des items, compétences etc dans les nouveaux bulletins scolaires amputent le temps de préparation décuplé par l’apparition des Enseignements pratiques Interdisciplinaires et l’Accompagnement Personnalisé. Pas d’amélioration de la relation avec les parents car ces derniers ne sont pas en mesure de comprendre le langage pédagogiste des compétences déjà très abscons pour les non initiés. Il faut endiguer la crise de recrutement dans le professorat qui aura à terme des conséquences graves sur la qualité de l’enseignement. Le SNALC a mis en place cette année une plate-forme "mobisnalc" pour accompagner les personnels en difficulté.

Le nouveau brevet représente un alourdissement de la somme de travail pour moins d’exigence, plus de contrôle continu donc moins de notation anonyme garantissant un niveau d’exigence national et non local. Un professeur du propre établissement évaluant les EPI qu’il a faits avec les élèves de l’établissement, est-ce là une vision républicaine et démocratique d’un examen national. Le Brevet deviendra du local.

- Le SNALC rappellera ses propositions parues dans le livre "Permettre à tous de réussir" le vendredi 3 février au Comité Technique Académique concernant les dotations de l’académie pour que le système public réunionnais assure l'’ascenseur social et permette de faire réussir les élèves issus de niveaux sociaux différents et non une caste privilégiée du privé. Pour le SNALC/FGAF le nombre de postes attribués ne doit pas faire abstraction d’une réforme structurelle de l’Ecole.