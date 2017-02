Alors que François Fillon est attendu sur l'île ce week-end, le CRAN Réunion a souhaité rappeler son discours au sujet de la colonisation et de l'enseignement de l'histoire. Le candidat avait déclaré que la France n'était pas "coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord". Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous.

L’ex premier Ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, Monsieur François Fillon sera en campagne ce week-end end à La Réunion en vue des élections présidentielles de 2017.

A cette occasion, Le CRAN Réunion demande à François Fillon de s’expliquer en terre réunionnaise concernant ce discours scandaleux, odieux, provocateur et révisionniste à Sablé-sur- Sarthe le dimanche 28 août 2016 au sujet de la colonisation et de l’enseignement de l’histoire.

Pour François Fillon "non La France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord". Il juge nécessaire de réécrire les manuels scolaires en France. Faut-il rappeler à François Fillon que la colonisation n’est pas un partage de culture, mais un processus d’extermination des cultures, la colonisation est l’invention d’un model de domination, d’exploitation humaine et économique.

Non François Fillon, la colonisation n’est pas un partage de culture, aucun intérêt politique d’évoquer la colonisation sur le terrain "d’un complexe de culpabilité", car la culture du ressentiment, cautionne la guerre des mémoires.

A la mémoire, des 400 000 morts de la colonisation de l’Algérie, des 90 000 morts lors de la pacification malgache en 1947, des 70 000 morts de la guerre de Cameroun, tous ces massacres qui ont exterminé des millions d’hommes, de femmes et d’enfants en terre africaine : Le CRAN ne souhaite nullement la bienvenue à François Fillon dans la dernière colonie française .

Le responsable du CRAN Réunion

Erick Murin