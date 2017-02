Sous le feu des projecteurs à l'heure actuelle, les problématiques du CHU dénoncées par l'IGAS, ne doivent pas nous faire oublier que l'inspection générale des affaires sociales (l'IGAS) a été créée par le décret no 67-390 du 11 mai 1967. Elle fête donc cette année ses 50 ans (Photo d'illustration)

C’est ainsi, qu’on apprend de source du Ministère, que l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) est l’un des grands corps administratifs de l’état. Son rôle est de mener diverses missions d’investigations, de contrôle, d’audit, d’appui et de conseil sur les politiques sociales afin d’informer la décision publique.

Elle collabore sur de multiples dossiers: sécurité sociale et prévoyance sociale, protection sanitaire et sociale, travail, emploi et formation professionnelle...



Bref, profitons de cette belle occasion médiatique, pour souhaiter un bon anniversaire à l’IGAS, qui s’apprête à fêter fièrement son demi-siècle d’existence !



Jean Claude Comorassamy