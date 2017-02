Une fois de plus, une attaque regrettable de requins, porte La Réunion à la "Une" des médias nationaux. Nous sommes tous d'accord sur le fait que "l'appel de l'océan" est plus fort que les peurs qui habitent certains passionnés. Nous sommes aussi d'accord qu'il serait dommage de ne pas profiter du"grand bleu", de ses vertiges et de son potentiel d'adrénaline. Après, chacun sait ce qu'il fait individuellement, porte la responsabilité de ses actes et assume les risques qui en découlent (Photo d'illustration)

Une fois de plus, une attaque regrettable de requins, porte La Réunion à la "Une" des médias nationaux. Nous sommes tous d'accord sur le fait que "l'appel de l'océan" est plus fort que les peurs qui habitent certains passionnés. Nous sommes aussi d'accord qu'il serait dommage de ne pas profiter du"grand bleu", de ses vertiges et de son potentiel d'adrénaline. Après, chacun sait ce qu'il fait individuellement, porte la responsabilité de ses actes et assume les risques qui en découlent (Photo d'illustration)

Moi, je voudrais juste dire – après tant de discours, tant de paroles d’experts et tant de propos et de postures ayant défrayé la chronique au sujet du surf sur notre île – qu’il est essentiel certes de se baser sur l’expérience pour poursuivre l’amélioration du dispositif de prévention des attaques, et, je rends hommage aux disparus. Mais, chacun d’entre nous n’est-il pas attristé, un tant soit peu, par la médiatisation quasi-exclusive de notre île sous le prisme récurrent des faits divers (meurtres, assassinats, etc..), des dangers sanitaires (chikungunya entre autres) ou des pratiques anachroniques (chiens-appâts etc…) ?

Bien évidemment, nous sommes tous concernés devant ces évènements qui deviennent rapidement des tempêtes balayant le maigre potentiel touristique de notre île toujours en voie de reconstitution. Mais, il nous appartient de réagir positivement contre ce qui écorne un peu plus, chaque jour, l’image de notre île, de sa richesse, de sa diversité, de son actualité un peu plus optimiste.

Oui, je sais que tout est loin d’être rose dans mon île, mais je sais aussi que beaucoup de choses se font à La Réunion, portées par tant de talents et d’énergies. Et, j’ose penser que nous avons matière à offrir un plus bel écho de notre île dans les médias nationaux, afin de ne pas façonner l’opinion de façon si négative ni de la conditionner aussi défavorablement.

Oui, je crois qu’il y a matière à faire une lumière nouvelle et plus insistante sur La Réunion, qui en faisant un reportage sur l’enfance d’une star international (Narcisse, Payet, Richardson), qui en se rendant dans l’atelier d’un peintre de renommée mondiale (Riani, etc…), qui en allant vers nos agriculteurs en début d’ouverture de campagne de récolte des fruits de saison, qui en se rendant dans les laboratoires de recherche, qui en présentant les projets porteurs pour demain, qui en jetant une lumière nouvelle sur un artisan œuvrant de manière originale avec des matériaux inattendus.

Oui, je dis qu’heureusement il y a le "Grand Raid" pour offrir un autre visage de ce que nous pouvons être en mieux que les autres. Oui, nous sommes à la "Une" en période de campagne présidentielle à l’occasion de la visite des candidats ou lors de visites de personnalités, et, c’est bien de montrer qu’on existe, mais ce serait tellement mieux de faire voir qui on est, les talents et les atouts qui sont ceux de notre île, fruits en constant progrès, de son peuplement à son métissage actuel.

Oui, très certainement, il est de notre responsabilité de demander à ce que les médias nationaux cessent de ne parler uniquement de ce qui va mal dans notre île, pour essayer davantage d’ouvrir le spectre à ce qui nous rend forts, fiers et heureux, pour donner envie à nos concitoyens de l’Hexagone de venir à notre rencontre et non pour les en dissuader ou les décourager. Soyons toujours, les initiateurs d’une médiatisation plus magnétique et plus attractive de notre île.

Oui, je crois que chacun est en mesure de changer le regard qu’il porte sur sa propre île pour s’ouvrir à des inspirations plus joyeuses rendant compte de certaines de nos plus belles aspirations portées par des hommes et des femmes, entrepreneurs, étudiants, chercheurs, artisans, agriculteurs, fonctionnaires, sportifs, artistes, bénévoles, entre autres qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour faire avancer La Réunion, pour qu’elle réussisse, autant de choses qui décideraient un touriste réticent à venir ici pour finalement n’en ressortir qu’amoureux et conquis. Il est de notre devoir que d’être de bons agitateurs, de réagir en s’indignant et d’agir en proposant.

Youssouf Omarjee