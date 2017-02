Ce mardi 21 février 2017, après la commission permanente de la Région, le groupe LPA s'interroge sur l'utilité des cases à lire. Nous publions ci-dessous leur communiqué dans son intégralité.

La Commission permanente a examiné le financement des Cases à lire pour l'année 2017, soit une enveloppe financière de 818 000 euros. L'enveloppe allouée est en augmentation par rapport aux années précédentes avec l'arrivée d'une nouvelle case à lire à l'Entre-Deux et paradoxalement, avec un objectif de fréquentation à la baisse (724 personnes reçues en 2015, 594 en 2016 et 530 personnes espérées en 2017).

Alors que la Région assurait aux élus qu'une évaluation de ce dispositif était en cours, il a été indiqué ce matin qu'en guise d'évaluation, un questionnaire serait transmis aux associations. Toutes ne l'ont pas reçues encore "parce qu'il y a un problème de photocopies....".

En 2016, la Région a indiqué que l'objectif des cases à lire n'était pas d'apprendre à lire et à écrire. Interrogée à nouveau ce matin par Karine Nabénésa, la Région a indiqué qu'au mieux, il s'agirait de stabiliser le taux d'illettrisme à La Réunion et non de le baisser.

Le groupe LPA considère que ce n'est pas à la hauteur des enjeux et des sommes consacrées chaque année. L'élue LPA s'est exprimée en regrettant encore une fois que la Région investisse 800 000 euros depuis des années dans un dispositif expérimental, à l'aveugle. D'autant plus regrettable que, dans le flou sur l'efficacité et la pertinence de ce dispositif , la collectivité continue à installer de nouvelles cases à lire sans attendre l'évaluation du dispositif.

Finalement, derrière la noble ambition affichée par la Région de lutter contre l'illettrisme, Karine Nabénésa s'est interrogée sur l'intérêt réel de la Région : si les cases à lire n'apprennent pas à lire, si la Région continue d'investir dans ce dispositif expérimental sans en mesurer son efficacité, à quoi servent ces cases à lire ? Quelle est l'ambition réelle de la Région vis à vis de ce public très fragile, reçu chaque année dans les cases à lire ?

Ces manquements maintiennent le flou dans la lutte nécessaire contre l'illettrisme. Au delà de l'affichage, les objectifs et l'évaluation sont les grandes absentes de la lutte contre l'illettrisme à la Région Réunion.