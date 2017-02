Dans un communiqué, le groupe Ouest d'Europe Ecologie les Verts Réunion réagit à la décision de Vanessa Miranville d'autoriser les carriers à faire une demande de ré-ouverture de la carrière des Lataniers, annoncée ce jeudi en conférence de presse. Ci-après, nous publions l'intégralité de la tribune du groupe EELVR.

Dans un communiqué, le groupe Ouest d'Europe Ecologie les Verts Réunion réagit à la décision de Vanessa Miranville d'autoriser les carriers à faire une demande de ré-ouverture de la carrière des Lataniers, annoncée ce jeudi en conférence de presse. Ci-après, nous publions l'intégralité de la tribune du groupe EELVR.

La décision de Vanessa Miranville, ce 23 février, de donner aux carriers son accord pour la ré-ouverture d'une carrière aux Lataniers est une triste nouvelle.

Son accord acte de fait sa participation au projet pharaonique et ruineux de Didier Robert, au détriment de l'environnement, d'une politique de déplacement durable et d'une partie des Possessionnais qui se bat depuis de longs mois pour défendre son patrimoine naturel mais aussi et surtout sa santé et sa tranquillité.

Plutôt que de résister à ce projet qui est tout, sauf du développement durable, plutôt que d'entamer le nécessaire bras de fer que demande la lutte pour la protection de notre environnement et notre santé, elle cède.

La décision qu'elle prend aujourd'hui va à l'encontre de la nécessaire sensibilisation à l'écologie, car elle laisse penser que toute démarche écolo est totalement utopique et que ce qui est raisonnable c'est de suivre les politiciens sans vision que compte l'île.

Nous déplorons cette décision.

EELVR-Ouest