Dans un courrier co-signé de son 1er adjoint Gilles Hubert, Vanessa Miranville s'adresse à Jean-Paul Virapoullé, après que la Réserve marine ait été attaquée cette nuit au cocktail Molotov. Le maire de Saint-André avait lancé à la presse, après l'attaque qui a tué Alexandre ce mardi à Saint-André, que la Région allait arrêter le financement de la Réserve. Pour la maire de la Possession, le vandalisme est de son "entière responsabilité politique". Ci-après, l'intégralité de sa tribune.

"M.Virapoullé,

A la peine liée au drame, vous avez ajouté la confusion, la violence, l’irresponsabilité politique.

La Nature est votre ennemie, vous voulez "retirer tous les freins", tuer tous les requins, puis demain d’autres espèces qui vous dérangent. Vous ne comprenez pas comment fonctionne un écosystème, vous ne comprenez pas que la vie est une chaîne, que ce que l’on fait à l’environnement on le fait à l’homme. Votre vision de la relation entre l’homme et la nature est dépassée.

Ceux qui tentent de trouver les voies du dialogue pour un développement harmonieux de l’homme dans son environnement sont pour vous des incapables et des incompétents.

Votre vision des relations entre le politique et le scientifique est dépassée.

M. Virapoullé, ces cocktails molotov, vous en portez l’entière responsabilité politique, "qui prône la violence est à l’origine de la violence". Vous avez montré la cible, vous avez été écoutés.

Vous connaissez la société et son fonctionnement, vous saviez ce qui allait arriver en projetant une partie de la population contre la réserve marine.

M.Virapoullé, vous ne pouvez pas condamner ces actes, vous ne pouvez que les assumer.

Je sors aujourd’hui de ma réserve, car ma colère est grande. Je condamne ces actes, comme je condamne toute violence.

Vos propos, M. Virapoullé, décrédibilisent toute la classe politique, toute votre classe politique, qu’il est grand temps de réformer. Il est temps de changer de modèle, de passer à ce que veulent la majorité des réunionnais et la société d’aujourd’hui : donner plus de parole et de responsabilités aux citoyens, à ceux qui vivent et qui vont vivre ce que l’on décide aujourd’hui.



Vanessa Miranville

Maire de la Possession

Présidente du mouvement citoyen CREA, Citoyens de la Réunion en Action

Gilles Hubert

1er adjoint de la mairie de la Possession

1er vice-Président du mouvement citoyen CREA, Citoyens de la Réunion en Action"