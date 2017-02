Dans un communiqué, l'association de protection animale One Voice, qui avait déjà indiqué s'opposer au plan contre l'errance animale de la préfecture de La Réunion, a déposé un recours en référé pour suspendre un arrêté du Préfet de la Réunion, qui autorise la régulation des populations de chats errants sur les sites de nidification du Pétrel de Barau et du Pétrel noir de Bourbon. Ci-après, l'intégralité du communiqué. (Photo d'illustration)

Une chasse cruelle et aveugle contre les chats est ouverte par le préfet de la Réunion au prétexte de protéger deux espèces d'oiseaux endémiques. One Voice s'interpose…

One Voice a déposé ce 23 février 2017 un recours en référé pour suspendre un récent arrêté du Préfet de la Réunion, qui autorise la régulation des populations de chats errants sur les sites de nidification du Pétrel de Barau et du Pétrel noir de Bourbon. Ces espèces endémiques d'oiseaux marins, très menacées, font l'objet de plans de conservation successifs et légitimes depuis 2008.

Si la prédation occasionnelle des oiseaux par des chats affamés est l'une des menaces possibles identifiées par ces plans (parmi bien d'autres, comme celle des rats, que chassent les chats…), le Préfet met ici en œuvre des mesures massives, totalement illégales, qui sont la capture létale et le piégeage de l'ensemble des chats errants sur de vastes zones du Parc national de la Réunion, et ce pendant 2 ans.

La carence de l'État dans la gestion de l'errance féline, malgré le record d'euthanasies dans l'île (15 000 par an), se dédouane ici sous couvert du risque d'extinction des Pétrels. Déjà victimes d'un abandon ou de la perte de leur foyer pour les chats de première génération, voici les chats cibles d'un piégeage illégal, par différentes techniques : cages-pièges, dispositifs "Steve Allan Conibear-kill trap" et "Timms Kill trap", ou appâts empoisonnés.

Autant d'atteintes prohibées à la vie de cet animal domestique, non concerné par les réglementations sur les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (anciennement dits "nuisibles") ou atteints par la rage.

Alors que d'autres moyens pourraient être employés, pièges mortels et empoisonnements sont donc déployés sans savoir quels chats (ou autres animaux) en seront victimes, faute d'identification préalable. Les pièges activés sont censés être relevés en 24 heures… dans des zones reculées autour du cirque de Cilaos (Piton des Neiges, Grand Bénare, Dimitile). Une journée au moins de torture pour chaque chat pris au piège, sous un soleil lui aussi aveugle. La date d'audience est attendue…