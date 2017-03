Par ce présent courrier nous attirons votre attention sur les effectifs des différents établissements de La Réunion.

En effet, avec la mise en application de l’Indemnité Temporaire de Retraite (majoration de 35% du montant de la retraite), réformé par l’article 63 de la Loi de Finance de la sécurité sociale de 2009, beaucoup d’agents font valoir leur droit à la retraite.

Ainsi nos établissements sont déjà au bord de l’asphyxie, et nous pensons que le pire est à venir, avec cette gestion désastreuse des ressources humaines au sein de notre administration, et des Commissions administratives paritaires (CAP) sans cessent reportées.

Force ouvrière, organisation majoritaire sur la région Océan-Indien tire la sonnette d’alarme.

Sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis

Avec un effectif théorique de 207 Agents et un effectif présent en Mars 2017(Arrivée de 3 agents mutés), nous sommes en déficit de 9 agents, sans compter les 9 départs en retraite soit un total déficit total de 18 agents.

Effectif de Domenjod avec les départs en retraites : - 18 surveillants et - 1 officier

Seulement 4 postes ouverts lors de la prochaine CAP de mutation de Mars 2017 pour une affection en juin 2017.

Sur le centre de détention du Port

Le déficit actuel est de 3 agents, mais en ajoutant les 12 départs en retraite, il manquera 15 agents.

Effectif du CD du Port avec les départs en retraite : - 15 surveillants et - 2 Premiers Surveillants

Aucun poste ouvert lors de la prochaine CAP de mutation de Mars 2017.

Sur la maison d'arrêt de Saint-Pierre

De 2015 à 2017, il y a eu 12 départs en retraite de surveillants pour seulement 3 arrivées, et un départ en retraite d’un premier surveillant non remplacé à ce jour.

Effectif de la MA de Saint-Pierre avec les départs en retraite : - 9 surveillants et 1 Premier surveillant

Seulement deux postes ouverts lors de la prochaine CAP de mutation de Mars 2017 et affectation en juin 2017.

De ce fait, le déficit en personnel sur les établissements de la Réunion est de 46 agents.

Force ouvrière pénitentiaire réclame donc le remplacement des postes vacants, l’ouverture d’un nombre de postes conséquent dès la prochaine CAP de mars 2017, ainsi que pour la CAP de mutation de septembre 2017.

Force ouvrière pénitentiaire n’exclue aucun moyen d’action afin que ces revendications soient entendues. Alors même que plus de 800 demandes de mutation sont effectuées lors des CAP de mutation, alors même que ces agents attendent depuis plus de 10 ans en métropole, notre administration fait la sourde oreille et n’ouvre qu’un nombre infime de postes à chaque CAP de mutation.

C’EST UN SCANDALE...

Christian Noel, Secrétaire régional F.O et Stéphane Differnand, élu en CAPN