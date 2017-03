Appel au parrainage de Charlotte Marchandise pour l'élection présidentielle : "l'érosion de la participation aux élections n'est ni une surprise, ni une fatalité" estime Vanessa Miranville dans une tribune libre, que nous publions ci-après dans son intégralité.

Appel au parrainage de Charlotte Marchandise pour l'élection présidentielle : "l'érosion de la participation aux élections n'est ni une surprise, ni une fatalité" estime Vanessa Miranville dans une tribune libre, que nous publions ci-après dans son intégralité.

Il y a quelques jours, au milieu des "tous pourris", j’entends une autre voix "je ne vote pas pour celui que je préfère, mais pour celui que je déteste le moins"… Comment sortir de cette situation, comment revenir à l’éthique, à l’intérêt général, aux fondements de la politique ? Comment remettre le citoyen en position d’acteur et non de spectateur absent ou désabusé ?

Je l’assume, il m’est arrivé de ne pas aller voter, au vu de l’offre politique qui m’était proposée. Ce choix de ne pas me déplacer, je l’ai médiatisé pour donner un visage et une voix aux centaines de milliers d’abstentionnistes désabusés par le système politique actuel. Comme eux, avec eux, je souhaite ardemment un renouveau politique, pour faire renaître l’espoir et pouvoir croire à nouveau en la parole politique.

Las de cette situation, nous avons agi, nous sommes indignés. Nous avons pris conscience que notre démocratie nous avait été volée par des groupes organisés appelés partis, alors nous avons choisi de la reconquérir.

Une reconquête de 4 ans de porte à porte et de construction d’un mouvement citoyen local, en insurrection contre un système partisan, opaque, cloisonné. Nous avons construit un programme quartier par quartier, thématique par thématique, avec les habitants, et j’ai été élue maire d’une commune de 33000 habitants. Avec mon équipe, une fois élus nous avons remplacé les vigiles par des débats, ouvert les portes de la mairie. Ça a été un choc pour beaucoup, dont les soubresauts continuent, près de 3 ans après notre arrivée.

En 2016, ce sont près de 1000 personnes qui ont, sous une forme ou sous une autre, participé à au moins une forme de participation citoyenne dans la commune, et c’est un énorme espoir, le premier petit pas ici d’une longue marche vers le futur, vers d’autres pratiques. D’autres ailleurs sont en chemin sur cette voie, nous inspirent, nous les voyons naître et grandir avec plaisir.

Cette évolution, son socle n’est pas une personne charismatique, ou un parti politique, c’est un mouvement citoyen, créé par les citoyens, pour les citoyens. Il va donc sans dire que nous nous sommes retrouvés dans la démarche de laprimaire.org, et que nous avons collectivement décidé avec enthousiasme de parrainer Charlotte Marchandise.