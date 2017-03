Le père Pedro, figure de prou de l'aide humanitaire à Madagascar, appelle à la solidarité et à la générosité avec le peuple malgache durement touché par le passage du cyclone intense Enawo. Nous publions son appel ci-après (Photo VK Météo)

Le père Pedro, figure de prou de l'aide humanitaire à Madagascar, appelle à la solidarité et à la générosité avec le peuple malgache durement touché par le passage du cyclone intense Enawo. Nous publions son appel ci-après (Photo VK Météo)

Le cyclone est entré dans la nuit du 7 mars dans l'île par le nord-est et a traversé ensuite de nord au sud tout Madagascar. La région la plus touchée c’est le Sava puisque le cyclone entrant avec toute sa furie en terre ferme par Antalaha et Maroantsatra les rafales de vent étaient estimées à 300 km/heure. Ensuite des rafales à 200 km/heure et dans les haut plateaux les rafales ont diminué à 80 km/heure. La Région du Sava a été détruite, on parle à 80%.

Pour la région d’Antananarivo, beaucoup de pluie et cela a emmené des glissement de terrain et des destructions d'habitations déjà très fragiles et précaires dans les bas quartiers.

Des milliers de familles sinistrées. Elles se sont refugiées dans les écoles et les grandes salles de sport, mais là il n'y avait absolument rien, que un lieu vide. Tous ont emmené les affaires personnelles qu’ils ont pu sauver.

Cela veut dire que rien n'est prévue pour de telles catastrophes, juste on donne un lieu plus sûr pour y dormir c’est tout. L'eau potable et les sanitaires font grand défaut dans tous ces lieux de réception des sinistrés. Nous manquons gravement encore d’un sens de prévision le plus élémentaire pour prévoir des catastrophes naturelles et aider les plus fragiles et les plus pauvres de notre pays!

Pour le moment il faut attendre les informations qui vont monter à la capitale pour savoir davantage sur les dégâts dans toute l’étendue de l'île, qu'a provoqué le Cyclone Enawo.

Il faut savoir que Madagascar est déjà sinistré sans les cyclones. Mais quand les cyclones réels arrivent sur l'île alors la situation devient dramatique. Dans nos villages d'Akamasoa nous avons eu pas mal de dégâts : des murs de soutènement qui se sont écroulés, des toits des maisons endommagées, des latrines et douches qui se sont effondrées, de même beaucoup des poteaux d’électricité tombés par terre et qui sont en plus dangereux, surtout pour les enfants qui peuvent être électrocutés.

Une grande partie des familles à Akamasoa vivent de ce qu’elles gagnent dans la journée. C’est pour cela que les femmes, sont allées travailler dans la carrière même sous la pluie. En voyant le courage de ces femmes, nous ne pouvons pas rester indifférents et insensibles. Moi-même j’ai été ému ce matin en voyant le courage de ces mères de familles. Quand je leur ai dit de rentrer à la maison, elles m’ont répondu: "et que est ce qu’ils vont manger nos enfants ?".

Aider de telles mamans c'est un acte de compassion et de justice naturelle.

Malheureusement il faut un cyclone Enawo, qui fait de morts, des destructions massives et dramatiques pour que l’opinion internationale s’occupe de Madagascar et son peuple plein de joie de vivre.

Cette population stagne dans une pauvreté qui nous pousse à nous insurger contre les égoïsmes et les injustices faites aux plus pauvres des pauvres.

Aidons par amour et par compassion surtout les enfants qui sont si nombreux dans cette précieuse îl de Madagascar.

Je souhaite de tout cœur que cet appel au secours en faveur des victimes du cyclone Enawo soit entendu en France et ailleurs par les personnes généreuses et sensibles à la détresse des autres.

En tant qu'humain et ensuite en tant que croyant, nous ne pouvons pas rester indifférents, c’est pourquoi je me joins à toutes les personnes de bonne volonté pour lancer cet appel au secours à ceux qui nous tendent la main pour être secourus et qui vivent dans des situations inhumaines.

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand nos frères souffrent du manque de tout, un toit, l’eau potable, du riz, de couvertures, de vêtements et des médicaments

La façon la plus pratique, rapide et direct d’aider ; c’est d'envoyer une aide financière, puisque les aides par containers vont trainer trop longtemps et elles arriverons trop tard avec tous les ennuis qu’on connait à la douane en plus.

C’est formidable de voir la foi et la fraternité traduit en actes !

Que Le Seigneur bénisse tous ceux qui vont adhérer et tous ces frères et sœurs, qui vont porter secours à leur prochain!

Vive la fraternité et vive le partage !

Père Pedro