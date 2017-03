C'est avec une profonde consternation et une grande colère que j'ai appris que l'hôpital de Cilaos, qui existe depuis plus de 50 ans, était susceptible d'être fermé du fait du déficit budgétaire du CHU de La Réunion !

Je m'oppose fermement à une telle hypothèse car cette structure de proximité ne saurait être la variable d'ajustement d'une situation catastrophique, résultant notamment du manque d'accompagnement financier du gouvernement socialiste ayant abouti à la crise actuelle que connaît le CHU.

Je dénonce une fois encore l'irresponsabilité de l’État et de ses relais locaux, et j'apporte tout mon soutien à la population de Cilaos et à leur maire, mon collègue de la majorité régionale Paul Franco Técher, ainsi qu'au personnel hospitalier, dans ce combat pour préserver l'hôpital de Cilaos et l'accès aux soins des habitants.

Je mènerai à leurs côtés cette lutte contre la désertification médicale en milieu rural : quand on connaît l'enclavement du cirque de Cilaos et les difficultés d'accès par la route, proposer de fermer la structure hospitalière de proximité est de la non-assistance aux patients de Cilaos, en particulier les personnes âgées et ceux qui sont touchés par de graves pathologies, mais aussi dans les cas d'urgence !

Elue députée de la 3ème circonscription, je m'engage à porter ce dossier à Paris et à défendre contre vents et marées le maintien de l'hôpital de Cilaos !

Nathalie Bassire

Candidate de l'Union de la Droite et du Centre 3ème circonscription de La Réunion