Nous débutions l'année 2017 avec cette conviction pour l'avenir : " ...Quelle que soit l'issue des échéances, nous avons le devoir d'anticiper sur l'après 2017. De résistances ou d'offensives, nous devons imaginer les projets futurs et dresser les grandes lignes de la société et du monde que nous laisserons à nos enfants. Si nous ne faisons pas cet effort, ces derniers nous jugeront alors sur notre égoïsme démesuré et notre incompétence à assumer ce que nous avons créé. Donnons-leur cette chance de promouvoir notre capacité et notre volonté à préserver la vie, à l'enrichir, à la célébrer" L'espoir est effectivement possible.

Parce que le contexte rend le peuple fébrile et la société fragile, l’espoir n’est possible qu’à certaines conditions. Et madame Taubira a raison lorsqu’elle parle " de conjoncture idéale pour les démagogues, les vendeurs de vent ". Le contexte leur est favorable car il a été préparé par une politique inadaptée à la réalité, à la souffrance quotidienne des plus faibles, des plus démunis, de " la France d’en bas ". Cette même politique décriée par la base mais soutenue par " ceux d’en haut ". Alors le fossé idéologique s’est creusé au profit des discours extrémistes et populistes.

Que faire ? Il est évident que la désunion et les attitudes exclusives ne peuvent qu’amplifier la difficulté que rencontre actuellement la gauche. Mais la gauche nationale doit prendre conscience que depuis la chute du mur de Berlin, elle a été incapable de proposer un schéma alternatif à celui de l’hyper-libéralisme mondialisé (qu’ont tenté et que tentent encore d’humaniser ou de déguiser certains faussaires). Les élus d’une certaine gauche, ceux qui détiennent encore un peu de responsabilité, doivent comprendre aussi ce pourquoi ils perdent pied aujourd’hui. Depuis 2012, effectivement cette fongibilité des lignes politiques entre les gouvernants passés (dernière mandature) et actuels ont entraîné le peuple dans la méfiance, le doute, la peur.

Elle a poussé une bonne partie des électeurs dans l’abstention ou vers l’extrême droite. Mais, les visions de la société ne peuvent se confondre entre elles. Il y a des différences, " des visons qui n’ont pas les mêmes conséquences ".

Alors il me semble essentiel que nos valeurs soient défendues avec vigueur et enthousiasme. Ces valeurs sont fondamentales et nécessaires. A la Réunion toutes les grandes victoires sociales et de progrès (notamment celle de l’égalité des prestations sociales ou encore celle relative à la reconnaissance de notre identité culturelle pour ne citer qu’elles) n’ont-elles pas été acquises dans la lutte des forces progressistes unies et dans l’installation d’un rapport de force adéquat ? Or, d’autres combats restent à mener pour que le bonheur et la confiance s’installent, pour que le peuple s’épanouisse.

Nous devons pour cela engager et oser la bataille culturelle, idéologique et politique contre ces forces extrémistes et libérales se situant à l’opposé de notre idéal et de nos convictions. Parce que d’autres défis restent à surmonter. Parce que nous n’admettons pas que puisse s’installer en France, à La Réunion, dans les outremers, une vision archaïque construite sur la haine et la division, sur la résiliation aussi.

Chaque élu doit mesurer sa responsabilité actuelle et à venir pour aider le peuple à comprendre la situation, les grands bouleversements, la fragilité sociale, l’état du monde. C’est là que les élus de la gauche nationale et réunionnaise ont une responsabilité historique. Pour y arriver, il est vrai, il faut promouvoir l’intérêt général et avoir le courage de dépasser les batailles purement électoralistes et politiciennes. Il faut rassembler.

Eric Fruteau