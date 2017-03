Dans un courrier adressé au consulat de Madagascar à La Réunion et au gouvernement malgache, Bernard Salva, président de l'association régionale de l'institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien, adresse son soutien et sa solidarité à la population de la Grande Ile, après le passage du cyclone Enawo. Nous publions ci-après ses propos.

Dans un courrier adressé au consulat de Madagascar à La Réunion et au gouvernement malgache, Bernard Salva, président de l'association régionale de l'institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien, adresse son soutien et sa solidarité à la population de la Grande Ile, après le passage du cyclone Enawo. Nous publions ci-après ses propos.

"Suite au passage du cyclone Enawo, qui a déjà fait plusieurs morts et de nombreux sinistrés et qui a aussi occasionné des dégâts considérables, tous les membres de notre Association expriment leur solidarité et leur fraternité au peuple malagasy et aux victimes de cette catastrophe naturelle."

Bernard Salva, président de l’association régionale de l’institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien