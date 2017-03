"Aujourd'hui s'implante à La Réunion le collectif est né en juin 2015 à l'initiative de 4 cofondateurs Florian Humez, Pierre Person, Sacha Houlié et Jean Gaborit afin de promouvoir les dispositions de la loi Macron (libéralisation des autocars, démocratisation de l'accès aux professions réglementées).

"Aujourd'hui s'implante à La Réunion le collectif est né en juin 2015 à l'initiative de 4 cofondateurs Florian Humez, Pierre Person, Sacha Houlié et Jean Gaborit afin de promouvoir les dispositions de la loi Macron (libéralisation des autocars, démocratisation de l'accès aux professions réglementées).

Convaincu qu’avec la méthode, celle du dialogue et de la pédagogie avec les parlementaires d'une part et avec les citoyens d'autre part. E. Macron a, à chaque fois, tenté d'expliquer pourquoi les mesures qu'il défendait étaient justes et bénéficieraient à l'intérêt général.

Fort de ce constat, un site internet, une page FB et un compte twitter ont donc été créés. Dès le départ, cela a été un franc succès avec 35 000 visiteurs uniques sur le site le premier mois. Les JAM étaient lancés. Le 14 mars 2016, le collectif a été reçu par le Ministre à Bercy qui les a officiellement reconnus et invités à poursuivre, en toute autonomie, leurs actions. Une lettre de mission a été dessinée lors de cet entretien. C’est notamment sur cette base que nous travaillons aujourd’hui et que le collectif se lance à La Réunion avec la ferme intention de rassembler la jeunesse autour du seul projet qui fera avancer La France.

Fin du RSI, lutte contre la vie chère et les marges non justifiées, 200 000 billets de continuité territoriale pour les ultramarins, plus de pouvoir aux collectivités d’outremer, 100 euros de plus par mois pour une personne au SMIC, 15 milliards d’investissement pour aider les jeunes et les chômeurs de longue durée à trouver un emploi, 15 milliards pour financer la transition écologique, 5 milliards pour aider les agriculteurs à produire mieux et à vivre de leur travail, prise à charge à 100% des lunettes et des prothèses dentaires et auditives, suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, tolérance zéro sur la sécurité avec 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires, politique éducative ambitieuse pour les zones plus défavorisées, 15 000 euros sur 3 années aux entreprises pour toute embauche dans les quartiers difficiles politique de la ville, le tout financé dans le cadre d’une stratégique économique qualifiée de sérieuse par les économistes.

Equilibre, responsabilité, cohérence : la jeunesse réunionnaise dit Oui au programme que nous présente Emmanuel Macron et peut compter sur les Jeunes Avec Macron 974 afin de venir à leur rencontre.

