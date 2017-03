Même si l'actualité politique me gave dans sa médiocrité et ceux dans tous les camps, je suis obligé de me poser des questions. Nous devons et devrions tous choisir lors des rencontres citoyennes que sont nos élections. La France comme tous les pays du monde sommes divisés dans cette forme de démocratie ou nous élirons une soit disant démocratique. Chacun de nous en son âme et conscience devrait le faire (Photo Hervé Mariton - AFP)

Trois informations aujourd’hui ne rendent plus que dubitatif et surtout perplexe ! Ce qui m’interroge un ancien ministre des Dom, l'inculte Mariton sans oublier une figure socialiste pour ma génération le petit Julien Dray défenseur de la classe moyenne à 9000 euros le mois sans les avantages.



J’ose dire " Si nous ne voulons plus de scandale Pénélope Fillon il nous faut augmenter les indemnités de nos élus " Soit c’est une parodie de mauvais gout ou il est complètement déconnecté .J’ai une très mauvaise opinion de la droite..Mais Je ne crois pas que vous partagiez ? Ou alors la folie vous quête ? Monsieur Mariton dans la vie il faut savoir réfléchir un peu...

Ce matin dans le même tonneau un conseiller de François Hollande Julien Dray explique avec la plus grande des assurances. "Si nous voulons ne plus connaitre la corruption chez nos élus il faudra les augmenter " Alors bon peuple besogneux un trésor est caché …pas pour vous vous soyez en certain mais rassurez -vous quand ils décideront de se servir tous, droite, gauche, centre rien ne sera impossible !!! Mais pour donner un coup de pousse aux prestations sociales, aux retraites un coup de main aux millions de smicards là ont osent nous demander de nous serrer la ceinture Lamentable…

Sur un article de MSN je me pose question, mais l’article semble être formel. Le double relèvement du plafond du livret A ne serait pas efficace. Du moins la cour des comptes le pense. Outre les chiffres qui pourraient vous indisposer, nous apprenons que le doublement des fonds a profité aux ménages les plus aisés, pas trop surpris avec Monsieur Hollande. Mais ou mes cheveux se redressent sur ma tête c’est d’apprendre que le surplus de l’épargne au lieu de rejoindre le logement social fut distribué et réservé aux ennemis de la finance de notre cher président Hollande.

Alors demain nous voterons n’oubliez pas ou se trouve vos amis les miens sont le monde du travail pas les banquiers et surtout pas pour jeune valet de la finance Macron, je n’oserais employer l’expression créole " M…….u "



Marc Marie citoyen réunionnais