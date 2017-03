Dès le début de mon mandat de conseillère régionale, j'ai eu à coeur de répondre aux sollicitations de la Fédération des Maisons Familiales et Rurales de la Réunion : ainsi, le 06 avril 2016 j'ai rencontré les représentants des MFR et de l'IREO afin de faire le point sur les projets de réhabilitation des différents sites.

Pour mémoire, suite aux études de programmation financées par la Région Réunion, il avait été acté en 2011, sous la première mandature de Didier Robert, le lancement prioritaire de l'opération de réhabilitation-extension de l'IREO de la Plaine des Palmistes, livrée en février 2016 pour un coût global de l'ordre de 4 millions d'euros.

Malgré le désengagement financier général de l’État ces dernières années, entraînant des arbitrages budgétaires difficiles, la Région Réunion a souhaité réaffirmer son engagement eu égard au rôle crucial des MFR dans le dispositif de formation professionnelle agricole. En 2016, nous avions donc convenu de manière solidaire, à l'unanimité des partenaires, que la priorité de cette nouvelle mandature serait une première tranche de travaux relatifs à la construction de locaux de restauration et d'hébergement (internat) sur le site de la MFR du Tampon, soit une surface utile estimée à 1 147 m² pour un coût global évalué à plus de 4 millions d'euros TTC.

Aussi, il est porté à la connaissance de la population qu'une enveloppe de l'ordre de 500 000€ a été d'ores et déjà été identifiée et pourrait ainsi, sur ma proposition, financer dès 2017 les études préalables et de maîtrise d'oeuvre pour cette opération visant à remédier à la vétusté et la saturation des locaux existants de la MFR du Tampon.

Petite-fille d'agriculteur, retraitée de l’Éducation Nationale, ardente défenseur de la Famille, partageant incontestablement les valeurs de la Ruralité qui puisent leurs racines dans le territoire des Hauts du Sud dont je suis issue et dans lequel j'ai baigné dès mon enfance, je tiens à réaffirmer avec force mon plein soutien et mon engagement total aux côtés des représentants de la Fédération des Maisons Familiales et Rurales de la Réunion dans leurs missions d'enseignement professionnel agricole auprès de notre population.

Nathalie Bassire

Candidate de l'Union de la Droite & du Centre

3ème circonscription de La Réunion

législatives 2017