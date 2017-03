Le passage de la tempête tropicale Enawo a meurtri Madagascar durant la semaine dernière. Ce 14 mars 2017, Vanessa Miranville, maire de La Possession et secrétaire Général de l'AVCOI (Association des Villes et Collectivités de l'Océan Indien), lance un appel à la communauté indiaocéanique. Nous publions son communiqué dans son intégralité ci-dessous.

C’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous apprenons chaque jour les conséquences dramatiques du passage du cyclone Enawo à Madagascar.

En ces moments d’épreuves, j’adresse au peuple frère de Madagascar mon soutien fraternel et solidaire. Nous ne manquerons pas à La Réunion, en France et dans la zone océan Indien de relayer les divers appels à la solidarité internationale afin de panser les plaies subies par nos voisins.

Nous avons mobilisé ce jour, en tant que Secrétaire Général, l’AVCOI (l'Association des Villes et Collectivités de l’océan Indien). Nous pensons à tous nos membres élus de Madagascar et à notre Co-présidente, Mme Lala Ravalomanana, Maire d’Antananarivo à qui nous avons proposé de coordonner la remontée des besoins en vue d’exprimer efficacement la solidarité des collectivités de la zone.



Afin de répondre au caractère urgent des besoins sur place, nous encourageons tous les citoyens qui le souhaitent à répondre également à l'appel lancé par le Père Pedro de l'association Akamasoa, partenaire de la Ville de La Possession. Afin de faciliter les modalités de don, nous diffuserons sur notre site et les réseaux sociaux de la Ville de La Possession les modalités de transmission des dons.

Enfin, face à la recrudescence de ces phénomènes climatiques ces dernières années, où Madagascar a payé et paye un lourd tribut, nous appelons l’ensemble de la communauté indiaocéanique à se mobiliser pour la préparation et l’anticipation face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique qui vont s’amplifier dans notre zone. Nous agirons à ce sujet en proposant une rencontre de haut niveau des élus locaux et des gouvernements lors des prochaines réunions de l’AVCOI.



Vanessa Miranville, maire de La Possession et secrétaire Général de l’AVCOI (Association des Villes et Collectivités de l’Océan Indien).

Contact : Les Amis du père Pedro

Voir le site : perepedro-akamasoa.org

amiperepedro@yahoo.fr

26 bis rue Eugène Dayot

97434 Saint Gilles les bains

Tel : 0262.24.52.18