L'élection de Trump aux Etats-Unis, le Brexit, la montée de l'extrême droite, dont celle du FN en France, sont le résultat du système néolibéral productiviste et financiarisé qui sévit sur la Planète aggravé chez nous par la façon dont se construit l'Europe.

L'élection de Trump aux Etats-Unis, le Brexit, la montée de l'extrême droite, dont celle du FN en France, sont le résultat du système néolibéral productiviste et financiarisé qui sévit sur la Planète aggravé chez nous par la façon dont se construit l'Europe.

Ce système met tout le monde en concurrence avec tout le monde, favorisant le moins-disant social et fiscal, générant délocalisation des entreprises et évasion des capitaux. Il enrichit le petit nombre des riches, creuse les inégalités, étend la précarité. Bénéficiant de la complicité des gouvernants, il prône la dérégulation, le moins d’Etat, donc le " moins de services publics " cette richesse de ceux qui n’ont rien. Ce système " insoutenable " est rejeté par les peuples. Une majorité de Français (70%) considère cette mondialisation-là comme une menace et a condamné (à 55%) la façon dont l’Europe s’est construite lors du referendum de 2005.

C’est à l’aune d’une autre mondialisation et d’une autre façon de construire l’Europe que doivent être appréciés les programmes des candidats aux Présidentielles. Chacun à leur manière, Mélenchon et, surtout, Marine Le Pen " récupèrent " les laissés-pour-compte du système. L’échec prévisible de celui-ci et le temps jouent pour eux. Ce qu’ils feront de leur succès est une autre histoire. Le programme économique et social " thatchérien " de François Fillon est directement dicté par les marchés financiers : il est incompatible avec le " modèle social " français.

Emmanuel Macron veut concilier " les réformes structurelles " néolibérales et la demande de protection de leurs victimes, sans remettre en cause le système. Benoît Hamon est le seul à esquisser une voie nouvelle. En promouvant la " social-écologie ", il prend acte que le modèle actuel de croissance met en péril la survie de l’homme sur la planète, en empoisonnant les terres et les eaux, en transformant la mer en poubelle, en réchauffant le climat, en provoquant la montée du niveau de la mer, en épuisant les ressources naturelles : en 2016, dès le mois d’août, l’Humanité avait consommé les ressources que la Planète peut produire en un an et mangé son capital le reste de l’année.

Il faut donc un autre modèle de croissance, moins productiviste, mettre en œuvre la transition écologique et énergétique, développer l’économie circulaire… Benoît Hamon prend aussi acte que le chômage et la précarité continuent d’augmenter sur la Terre comme en France et prône le partage du travail et le revenu universel… La zone euro étant dominée par l’Allemagne, la France est la seule des premières puissances mondiales à ne pas maitriser sa politique monétaire.

C’est pourquoi il veut un parlement de la zone euro pour aller vers la solidarité financière ainsi que l’harmonisation sociale et fiscale entre les pays…

" Puissance moyenne à vocation universaliste ", la France doit porter une nouvelle vision de la mondialisation et de la construction européenne : un vrai débat de Présidentielles, loin des " affaires Fillon " et du " faire barrage à Marine Le Pen ".

Wilfrid Bertile