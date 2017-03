Plusieurs d'entre nous, engagés ou pas en politique, avons décidé de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron et de nous rassembler au sein d'un collectif local : " les Jeunes avec Macron ". Nous sommes profondément convaincus que le candidat d'En Marche représente le mieux notre jeunesse, nos aspirations et notre envie de faire avancer le pays (Photo D.R.)

Sa vision et son approche nous ouvrent la possibilité d'une autre voie que celle des partis traditionnels, dépassés, dans lesquels, comme l’ensemble des citoyens nous ne nous retrouvons pas. C'est également une alternative crédible dans la recherche de l'équilibre vital à la société que ne peuvent nous offrir les partis de l'extrême.

Sur la méthode, nous partageons l'idée que le plus large rassemblement est nécessaire, que celui-ci doit se situer au-dessus des clivages, notamment politiques. Les jeunes sont un formidable atout pour notre île et pour la France. Toutes et tous, nous avons à prendre part à la marche vers cette présidentielle.

Les Jeunes Avec Juppé ont déjà fait le choix fort d’un engagement auprès d’Emmanuel Macron, c'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les jeunes qui sont engagés au sein des partis politiques traditionnels réunionnais, jeunes Républicains, UDI, Socialistes, ... mais aussi à l'ensemble des jeunes soucieux du devenir du pays : comme beaucoup d'autres, rejoignez-nous et marchons ensemble !



Stéphane Randrianarivelo, Olivier Lambert, référents des Jeunes Avec Macron