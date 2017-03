L'association Lataniers nout ker d'vie sera présente au Conseil Municipal de la Possession demain, mercredi 29 mars pour manifester son désaccord avec la décision qui sera prise d'ouvrir une procédure de mise en concurrence de potentiels carriers. Par ailleurs, suite au refus de la mairie à notre demande de surseoir à statuer jusqu'au bilan global d'approvisionnement de la NRL demandé par le Préfet (voir leur réponse dans notre post du 24 mars sur notre page Facebook) voici la réponse que nous leur avons transmise :

"Madame le Maire, Mesdames, Messieurs les Élus,

Nous regrettons sincèrement que votre réponse soit le reflet d'un certain mépris envers les administrés que nous sommes et grâce à qui, en partie, vous avez été élus.

Juste un dernier mail donc pour clore cet échange, rétablir certaines vérités et vous démontrer que vos arguments sont vides de sens, que vous faîtes le mauvais choix sur des bases inexistantes et pour des motivations qui nous échappent, mais qui sont loin de relever de l’intérêt général.

Imaginez un instant que votre décision soit un viaduc (tiens...quelle coïncidence): un viaduc dont les deux principaux piliers sont des piliers fantômes.

Vous prenez la responsabilité, d’entraîner vos administrés sur ce viaduc aux piliers fantômes, dans une direction incertaine et peu assurée.

Premier pilier fantôme : Votre décision a pour première base la "consultation citoyenne" que vous avez organisée. Vous prétendez que 75% des possessionnais ont donné leur aval à votre décision. C'est totalement faux.

Seul le sondage de 300 personnes a réellement compté. 300 personnes issues à 80 % de quartiers éloignés du site et donc non impactés , à qui on a posé des questions orientées, faussées, à la limite de la manipulation et de la désinformation (enregistrement à l'appui) et surtout qui n’exposait nullement tous les impacts potentiels d’une carrière en plein cœur de ville.

Vous n’avez tenu compte ni des 2000 signatures à notre pétition (dont près de 1000 possessionnais issus de tous quartiers), ni des 2000 personnes présentes à notre kabar, ni des nombreuses personnalités culturelles et politiques qui se sont prononcées contre cette carrière, ni de toutes les personnes qui se sont exprimées à 99 % contre la carrière lors des réunions publiques, ni de tous les mails que vous avez reçus des opposants à la carrière etc.

Vous ne pouvez donc prétendre avoir reçu l’aval de la majorité des possessionnais et force est de constater que cette décision, vous l’avez prise seuls, en vous servant d’une partie de vos administrés, en touchant la corde sensible, les impôts… qui au final augmenteront quand même significativement.

Le premier pilier de votre décision est donc inexistant et vous devrez en assumer toutes les conséquences sur votre propre responsabilité. Soyez sûrs que nous serons là pour vous le rappeler en temps voulu.

Second pilier fantôme : Le besoin des Lataniers pour la NRL

A titre liminaire nous rappelons que nous ne sommes pas contre une NRL, mais contre cette variante DIGUE+VIADUC, plus particulièrement contre la partie en digue qui ne devrait pas pouvoir prétendre à une quelconque utilité publique puisque l’impact de sa matière première aurait dû et n’a pas été pris en compte lors de l’enquête sur la DUP qui a donc été faussée.

Vous dîtes que vous vous basez sur les réponses que vous avez reçues de la Préfecture et de la Région vous "confirmant" le besoin des Lataniers pour la NRL.

Or vous nous voyez très étonnés d'une éventuelle réponse en ce sens de la Préfecture à ce stade, qui irait à l'encontre de son propre arrêté du 26 août 2014 créant 4 nouveaux espaces-carrières exclusivement dédiés et estimés comme suffisants pour la NRL (c'est écrit dans l'arrêté) et toujours en vigueur.

De plus, quelle qu'ait été la réponse de la Préfecture, elle est aujourd'hui caduque puisque le Préfet vient de reconnaître qu'on ne connaît pas réellement les besoins en enrochement de la NRL et qu'un bilan global doit être fait.

Cela ne faisant que confirmer l’insuffisance de l’étude d’impact présentée lors de la DUP de cette variante de la NRL. Quant à la réponse de la Région, elle n'a même pas lieu d'être et elle n'aurait même jamais dû motiver votre décision.

Ne savez-vous pas que la Région n'a pas à faire d'ingérence dans le dossier des carrières (c'est elle-même qui le répète)?

D'ailleurs elle n'a même pas les chiffres exacts du besoin. Ce sont éventuellement les entreprises attributaires du marché "digue" que vous auriez dû interroger.

Rappelons que les chiffres de la région et ceux de ces entreprises diffèrent de façon importante et anormale, ce qui a motivé la décision du Préfet de procéder à un bilan global. Le deuxième pilier de votre décision est donc totalement ébranlé.

Vos autres arguement et motivations sonnent tout aussi creux :

Votre argument du retard qui pourrait être pris par la NRL si vous attendiez le mois de juin est-il vraiment sérieux ?

C'est un profond mépris de votre part que de vouloir nous faire croire cela.

Qu'est-ce qu'un éventuel retard de trois mois pour un chantier qui a déjà deux voire trois ans de retard?

Vous avez bien attendu jusque-là, alors trois mois ce n'est rien.

Le Préfet lui-même s'autorise un stand-by pour Bois Blanc jusqu'à ce que ce bilan global soit fait.

Vous voulez être plus royalistes que le roi?

Par ailleurs, êtes-vous aussi naïfs pour croire que vous pourrez arrêter la procédure à tout moment une fois que vous aurez ouvert la porte aux loups? Vous ne maîtriserez plus rien lorsque le dossier sera déposé en Préfecture et c'est un mensonge de prétendre le contraire.

Vous êtes donc prêts à sacrifier vos administrés, eux qui vous ont fait confiance, eux qui vous ont élus car ils croyaient en vous et en votre capacité à résister aux pressions qu'elles soient financières ou politiques, car c'est ce que vous leur aviez promis, que vous seriez différents, loyaux...

Pire encore vous êtes prêts à sacrifier le patrimoine de notre commune que vous êtes censés protéger et à sacrifier nos enfants!

Ne savez-vous pas qu'une carrière qui durerait ne serait-ce que deux ans et demi, est susceptible d'avoir un impact sur le long terme sur ces personnes fragiles?

Ne savez-vous pas que le système respiratoire des enfants est encore immature et beaucoup plus sensible aux agressions (poussières, particules fines, climatisation) avec des répercussions possibles à vie? (Le dernier rapport de l'Observatoire Réunionnais de l'Air sur la carrière du Port démontre clairement une dégradation de la qualité de l'air permanente et importante aux alentours de cette carrière)

Faut-il rappeler également que lorsque la carrière a été exploitée il y a 35 ans, le contexte urbain n'était pas du tout le même!

Et on devrait vous remercier parce que vous vous inscrivez dans la même logique que toutes ces politiques d’aménagement de l’après-guerre, favorisant le tout-automobile, le tout-béton, les espaces artificiels, standardisés, la transformation de la société en du chacun pour soi ?!

Détruire et artificialiser plutôt que protéger et préserver…

Nous attendions beaucoup mieux de votre équipe qui se prétendait porteuse de valeurs écologiques et humanistes.

Je vous laisse à votre propre conscience et aux vraies motivations qui ont conduit à votre décision (financières, politiques et autres profits personnels) et qui sont bien loin de l’intérêt général.

Quant à nous, vos administrés, nous saurons nous rappeler l’utilisation que vous avez faite du pouvoir que nous vous avons donné.

Salutations."

Bien cordialement.

Stéphanie Gigan

Présidente

Lataniers Nout Ker d'Vie - Association Loi 1901