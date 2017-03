C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Ahmed Kathrada, citoyen d'honneur de la Ville du Port. Que dire de son parcours politique, de militant, d'homme engagé, sinon notre admiration et notre respect.

Au cœur du 20ème siècle, dans ce que l’occident a appelé l’ère moderne de l’humanité, il a subi l’apartheid, l’oppression, l’injustice, et la pire violence qui soit, celle du racisme.

A La Réunion, les forces progressistes, et parmi elles les Portois ont condamné l’Apartheid et supporté l’ANC.

Je veux saluer l’engagement de monsieur Kathrada, sa liberté absolue de conscience ; je veux saluer son attachement au travail, ce besoin vital de porter une cause juste, dépassant sa propre personne.

Que d’abnégation il lui aura fallu!

Hier encore, il s’était engagé aux côtés des palestiniens pour dénoncer le massacre dont ils étaient victimes. La persévérance, la constance et la droiture semblaient, ainsi, toujours le guider. Il a réussi la synthèse du courage et de la liberté par le travail le plus difficile, celui que l’on entreprend sur soi et non pour soi.

Nous devons tirer des leçons de son parcours, de son mode de pensée et de son mode d’action. Il nous appartient, humblement, de poursuivre notre idéal sur ses pas exemplaires.



Olivier Hoarau

Maire du Port