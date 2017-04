Placé en détention provisoire à Mayotte depuis décembre 2016, Guyto Narayanin a été remis en liberté le samedi 8 avril 2017. De retour à La Réunion, il tient à n'apporter "aucun commentaire" et "laisse la justice faire son travail". Nous publions ci-dessous son communiqué (Photo d'illustration)

"Après 4 mois de détention ponctuée par les actes d’enquête et une confrontation, j’ai enfin pu retrouver les miens et mon travail, là où je suis le plus utile.

A ceux de Métropole et aux insulaires qui n’ont cessé de me témoigner leurs soutiens et leurs encouragements à tenir bon, et en particulier à mes proches et à mes amis de la Réunion, de Mayotte et de Maurice, et bien évidemment à l'ensemble de mon personnel, je tenais à vous remercier et à vous signifier toute ma gratitude et ma plus sincère et affectueuse reconnaissance.

Pour ce qui est de cette affaire, je n’apporterai aucun commentaire. Je laisse la justice faire son travail. En cette période de crise, je m’attacherai désormais à mon travail et à ma défense, naturellement à ma famille. J’aime à croire que l’équité sera le maître mot et que le sensationnalisme et la démesure n’auront plus cours.

A tous les Robin des bois qui se permettent de dire et d’écrire sans connaître la vérité et la réalité des choses, je les laisse à leur discrédit et à leur conscience professionnelle.

J’en appelle toutefois à une nécessaire modération et au respect de la présomption d’innocence. A tous, recevez mes plus cordiaux, respectueux et chaleureux remerciements".