La France va mal. Mais le déclin français n'est pas une fatalité. Il suffit de regarder autour de nous, nos voisins se portent mieux avec d'autres politiques que celles mises en oeuvre par la gauche chez nous. Il y a 3 sujets qui sont prioritaires aux yeux des Français : le chômage, la sécurité, le pouvoir d'achat.

Pour cela, notre pays a besoin de réformes en profondeur (dont tous sont convaincus, mais frileux au moment de sauter le pas). Il nous faut un projet puissant qui ne cède ni à la démagogie ni aux illusions. N’attendons pas de miracle des candidats qui croient tout à coup découvrir " LA " solution à nos problèmes.

5 années se présentent pour redresser le pays. C’est l’occasion de choisir l’alternance tant souhaitée par beaucoup d’entre nous.

Volonté, raison, sérieux, vision à long terme, audace, clarté, bon sens, courage, expérience, sont les qualités indispensables au futur Président.

François Fillon les incarne, en proposant des réformes profondes, modernistes et justes.

Son programme peut paraitre dur au départ, mais il faut se donner les moyens de la réussite, si on veut redevenir un pays fort. Car on le sait tous : nous vivons au-dessus de nos moyens, nous sommes en état de faillite. Tout le monde se plaint de la gestion de notre pays et veut le changement.

On n’a pas le droit de faire porter ces énormes dettes à nos enfants ! Que les taux d’intérêt se relèvent et c’est la catastrophe pour notre pays ! …Pour cela il suffit juste que la défiance s’installe sur les marchés financiers.

"On va les dompter" disent certains ; demandez au président sortant si c’est si facile que cela ! " Relançons la consommation " disent d’autres ; mais sans prendre garde, c’est les importations qui explosent et notre balance commerciale qui s’effondre.

Dans ses propositions économiques et sociales, Fillon coche les bonnes cases pour redresser la France, tout en assumant un libéralisme tonique et un objectif de compétitivité.

Temps de travail, flexibilité, fiscalité, retraite…ces réformes sont nécessaires à la croissance et pour pérenniser notre système social. Notre réussite vient non pas de la mise sous perfusion de notre système social mais des recettes apportées par le redémarrage de notre industrie et de notre commerce. Ceci apporte emploi et équilibre financier, et crée du pouvoir d’achat sans plomber nos comptes.

Les questions internationales préoccupent certes moins les Français, mais le monde est en guerre et tout peut déraper si vite ! Fillon c’est l’espoir d’une politique pragmatique, construite sur une bonne connaissance des relations internationales, c’est une chance pour relancer la grande diplomatie française. Fillon sera la voix forte de la France et respectée en Europe, en Amérique, en Russie, et partout dans le monde. La paix est son objectif majeur.

Non, je refuse le saut dans l’inconnu pour mon pays avec les autres candidats ! (Ces autres candidats qui sont des imposteurs, séducteurs, rêveurs, démagogues, amateurs, inexpérimentés, girouettes…)

Le choix sérieux et grave pour une France meilleure est venu. Oui, je crois à une Remontada de François Fillon!

Marie Mag

Electrice de Saint-Paul