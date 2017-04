A quelques jours du 1er tour des élections présidentielles, un constat s'impose: c'est la panique générale! Jamais je n'ai assisté à de tels rebondissements, à de tels reniements, à de telles trahisons dans une élection de cette importance, rendant très incertain l'issue du scrutin

La Droite locale qui avait choisi Juppé aux Primaires a été obligée de rallier le camp de Fillon. L'ancien Premier Ministre de " l'État en faillite "durant 5 longues années sous Nicolas Sarkozy est aujourd'hui discrédité :

1°: pour son bilan;

2°: par les affaires;

3°: pour sa déclaration à propos de l'esclavage: " Non, La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord ". (août 2016).

Doit on dire merci missié mon Maitre, merci bwana ?

" A la Réunion, nous sommes tous fiers de notre identité plurielle.... Nous appartenons à cette grande communauté des filles et des fils de l'Océan Indien, Je n'accepterai jamais que l'on transige avec les fondamentaux de notre Histoire. Je désapprouve avec force les propos tenus par François Fillon. Je suis profondément déçu. "

Entièrement d'accord avec cette déclaration faite par le Président de Région Didier Robert..C'était en septembre 2016.

" Nous défendons les mêmes valeurs et le même projet pour la Réunion "; le même Didier Robert le 13 avril 2017 , entouré de tous les élus de la Plateforme de la Droite pour appeler les Réunionnais à voter …. François Fillon!!!!!

Si les costumes de François Fillon sont à 13 000 euros, ici i dévire palto pour pas cher!

A Gauche c'est pas mieux; c'est même " plus pire ".

Benoit Hamon, vainqueur des Primaires du PS, est trahi par ses propres " amis ", ses propres camarades du Parti, tant sur le plan national que local.

On assiste à des grands écarts...Attention aux déchirures musculaires... Du socialisme, certains n'hésitent pas à faire le grand saut vers le libéralisme!!!

Devant de tels spectacles, de plus en plus d'électeurs préfèrent rejoindre le camp des abstentionnistes ou de ceux qui votent blanc ou nul.

Faut il les blâmer? Faut il les désapprouver?

A mon avis : non.

Les seuls responsables de cette situation ce sont bien tout ceux qui gouvernent ce pays depuis 50 ans. Le point de rupture entre la population et les élus est déjà atteint.. (voir les scrutins passés et les taux d'abstention) Mais il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

Conséquence: le discours du FN trouve échos dans l'ile; à en juger par la dernière visite de sa Présidente à la Réunion. Mais d'après ce que j'entends et ce que je lis : il n'y a pas d'adhésion aux thèses du Front National. La population veut exprimer son ras le bol; elle veut donner un coup de pied au c...l de ses dirigeants qui font semblant d'écouter mais qui n'entendent pas les souffrances de " La France d'en bas " .

Certains tentent de nous imposer une autre voie: " le macronisme ". C'est à la mode, dit on; il faut se mettre En Marche avec un produit de marketing. " jeune...beau...riche...gendre idéal... " , ce sont là les nouveaux critères millésime 2017 pour être Président de la République !!

Qu'est ce qu'on n'entend pas comme conneries!!!

Alors oui je comprend toutes celles et tout ceux qui disent depuis longtemps déjà : " tous pourris " . Maintenant il n'y a pas 4 chemins, les électeurs sont au pied du mur : le 23 avril ils ont le pouvoir de casser la baraque, provoquer le séisme politique, en rejetant réellement la classe politique traditionnelle.

Abstention? Vote blanc ou nul? ( un chantier qui attend les futurs députés pour sa reconnaissance)

Moi personnellement j'ai choisi Jean Luc Mélenchon.

Pour notamment :

- la constitutionnalisation de la non marchandisation du corps humain;

- la retraite à 60 ans à taux plein avec une durée de cotisation de 40 ans;

- un SMIC à 1300 euros net;

- une 6ème République démocratique, sociale, écologique, laïque;

- refuser le diktat de l'Europe;

Il n'y a pas d'Avenir isolé... Nous pouvons construire l'Avenir en commun.

Éric Michel