Suite à l'appel du Comité Régional des Jeunes avec François Fillon, une trentaine de jeunes se sont réunis ce mercredi 19 avril à la Permanence de la Plateforme de l'Union à Saint-Denis. Le Comité des Jeunes rappelle, dans cette dernière ligne droite vers la présidentielle, l'importance de la mobilisation. (Photo d'illustration AFP)

Suite à l'appel du Comité Régional des Jeunes avec François Fillon, une trentaine de jeunes se sont réunis ce mercredi 19 avril à la Permanence de la Plateforme de l'Union à Saint-Denis. Le Comité des Jeunes rappelle, dans cette dernière ligne droite vers la présidentielle, l'importance de la mobilisation. (Photo d'illustration AFP)

"Après 5 années perdues, 5 années de socialisme, nous sommes aujourd'hui confrontés à un nouveau risque : celui des extrêmes. Que ce soit l’extrême droite, avec son programme autoritaire et xénophobe, ou l'extrême gauche avec son programme de révolution et de casse sociétale".

Pour le comité, ces risques sont à prendre très au sérieux et appelle une prise de responsabilité. "Quel sera notre avenir ? Que souhaitons nous pour la société, pour nos parents, grands parents, pour nous même et ceux qui viendront après ? Chacun d'entre nous, nous aspirons à l'épanouissement et au progrès. Mais nous ne pourrons l'avoir que si La France est apaisée, redressée et ambitieuse quant à son projet d'avenir".

A l'appel à la responsabilité, se succède un appel à la mobilisation. "Si nous devons résumer notre choix nous dirions qu'il s'agit d'un choix de raison, un choix de responsabilité et un choix de cohérence. Plus que jamais, François Fillon incarne ce à quoi nous aspirons : le développement pour notre territoire, l'épanouissement et la solidarité pour les populations, la solidité pour notre économie. Ce programme se trouve aujourd'hui en cohérence avec celui porté par la Région et le Département. Il correspond aux problématiques de notre territoire et aux attentes de la population.

Avec nous, nous avons aujourd'hui l'Europe, mais il nous manque encore l'Etat et le Parlement. Ce sont là les deux dernières barrières à briser pour casser cette dynamique d'échec dans laquelle nous sommes plongés depuis 5 ans". Johan Siby, Président du Comité Régional des Jeunes avec François Fillon.

De nombreux jeunes ont également pris la parole pour dénoncer l'imposture d'Emmanuel Macron et des socialistes. "Le Gouvernement nous a plongé dans un assistanat permanent. Il n'y a qu'à voir la loi sur l'Égalité Réelle. Cette loi a été construite dans un fond de couloir, sans concertation avec les territoires. Elle n'est ni chiffrée, ni à la hauteur des besoins de la population d'Outre-Mer. C'est une mesure électoraliste par excellence qui intervient en fin de mandature. Où est l'egalité réelle quand l'Etat abandonne le dispositif de continuité territorial ? Où est l'égalité réelle quand un petit agriculteur réunionnais à la retraite touche une pension bien plus inférieure à celui d'un agriculteur métropolitain ?" selon Laëtitia Cadet de Saint Benoît.

"Avec François Fillon, la jeunesse a tout à gagner. Il s’engage sur les thèmes ô combien important pour nous que sont l’alternance et l’apprentissage" pour Dimitri Rangama Petchy à Saint-Leu.

"François Fillon s’engage à renforcer le RSMA. Avec cette mesure, il y aura plus d’emplois, plus de diplômes, plus d’expériences. François Fillon valorise la jeunesse et crée de véritables parcours d'insertion. Je parle avec ma propre expérience" indique Sulia Thomas à La Possession.

"François Fillon propose l'allégement des charges sociales et fiscales. Il mise sur le développement de l'emploi. C'est un vrai soulagement pour nous entrepreneur. Je pourrai former des jeunes. J’aurai ainsi moins peur d'employer. Son programme est une véritable mesure pour le plein emploi ! estime Mathieu, jeune entrepreneur.

"Notre avenir, c'est François Fillon. J'appelle tous les jeunes à voter pour le 23 avril et faire barrage aux extrêmes." termine RowanIeve à Saint-Denis.