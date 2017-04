Après l'attentat perpétré sur les Champs Elysées le soir de ce jeudi 20 avril 2017, commise à l'encontre de policiers, le syndicat Unité SGP - Police FO réagit dans une tribune que nous publions dans son intégralité ci-après.

"Cette nouvelle agression contre les policiers montre que notre pays reste sous le coup d’une menace élevée et que les policiers restent une cible privilégiée", déclare Yves Lefebvre, Secrétaire Général.

UNITE SGP POLICE – FO est profondément choqué et en colère après cette nouvelle agression commise contre les policiers ce soir, sur les Champs Elysées, où un de nos collègues a été lâchement assassiné et deux autres gravement blessés. Cet acte lâche montre que notre pays reste à un niveau de menace très élevé et, qu’une fois encore, les policiers restent la cible de ces terroristes qui n’hésitent pas à faire feu, froidement, sur les forces de l’ordre.

UNITE SGP POLICE – FO tient à souligner l’efficacité et le courage des policiers présents qui ripostaient et réussissaient à neutraliser rapidement l’agresseur avant

qu’il ne blesse ou ne tue d’autres policiers ou de nombreux innocents.

UNITE SGP POLICE – FO présente ses plus sincères condoléances à la famille, amis et proches de notre collègue décédé et souhaite un prompt rétablissement à nos collègues blessés.

UNITE SGP POLICE – FO réaffirme son total soutien aux 100000 gradés, gardiens et adjoints de sécurité qui, malgré le risque qu’ils encourent et l’augmentation des

violences dont ils sont l’objet, continuent d’exercer leur métier avec abnégation, courage et professionnalisme.