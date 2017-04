Drôles de résultats à ce premier tour de l'élection présidentielle à La Réunion. Alors que notre département bénéficie tant des fonds européens, alors que, malgré quelques tensions, l'ensemble des communautés coexiste dans un vivre-ensemble reconnu, les Réunionnais placent aux deux premiers rangs du 1er tour, les deux candidats les plus extrêmes qui prônaient tous deux la sortie de l'Europe et pour l'une, des thèses aux relents peu ragoûtants. (Photo AFP)

Drôles de résultats à ce premier tour de l'élection présidentielle à La Réunion. Alors que notre département bénéficie tant des fonds européens, alors que, malgré quelques tensions, l'ensemble des communautés coexiste dans un vivre-ensemble reconnu, les Réunionnais placent aux deux premiers rangs du 1er tour, les deux candidats les plus extrêmes qui prônaient tous deux la sortie de l'Europe et pour l'une, des thèses aux relents peu ragoûtants. (Photo AFP)

Derrière, Macron tire quand même son épingle du jeu, notamment sur Saint-Denis et Saint Leu où la mobilisation des élus municipaux a clairement compté. Comme d’ailleurs, cette mobilisation a compté à Saint Pierre, qui place Fillon en tête, ou à Saint-Joseph où Hamon finit premier.

Reste que partout, Marine Le Pen fait de très bons scores, en nette progression. Et ceci doit sonner comme un coup de semonce pour l’ensemble des élus réunionnais. Car, ne l’oublions pas, même s’il faut relativiser ces scores surévalués du fait d’une abstention importante, le parti de Mme Le Pen ne bénéficie ici d’aucun élu, d’aucune structure pour relayer son discours. Seule une poignée de militants arpente le terrain, face à des armées de militants des grands partis dotés de moyens bien plus conséquents.

C’est donc dès maintenant que nous devons, élus comme citoyens, nous mobiliser pour à nouveau redynamiser notre démocratie.

Les Républicains et le PS ne sont sans doute pas morts. Ces deux partis ont traversé déjà de rudes épreuves et s’en sont constamment relevés. Mais il n’empêche que le succès de Macron, que laissaient déjà présager les bons résultats de François Bayrou en 2007, est révélateur d’une nouvelle donne : les Français dans leur ensemble, et les Réunionnais notamment, en ont assez des combats politiciens stériles, où l’opposition s’oppose à tout de manière systématique. les Français dans leur ensemble, et les Réunionnais notamment veulent de plus en plus d’un rassemblement des bonnes volontés, peu importe leur bord politique, pour qu’ensemble ces intelligences trouvent et mettent en œuvre les solutions qui conviennent aux enjeux que nous avons à relever.

C’est dans ce contexte qu’il me semble que les élus qui ont soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour, au premier rang desquels M. Robert à Saint-Leu, et MM Annette, Maillot et Françoise sur Saint-Denis, devraient passer la vitesse supérieure et ouvrir des sections " En Marche " dans les quartiers.

Le mouvement qui a porté Emmanuel Macron doit maintenant être présent sur le terrain, s’ouvrir aux Réunionnais, entendre aussi leurs souhaits et leurs propositions. C’est la seule voie possible pour éviter que le Front National ne devienne, à court ou moyen terme, la première force politique de La Réunion.

Jean H.