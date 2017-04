Le conseil municipal de Saint-Louis s'est réuni ce mercredi 26 avril 2017 avec comme principales affaires inscrites à l'ordre du jour l'approbation des comptes administratifs et de gestion ainsi que le vote des taux des trois taxes locales.

Le conseil municipal de Saint-Louis s'est réuni ce mercredi 26 avril 2017 avec comme principales affaires inscrites à l'ordre du jour l'approbation des comptes administratifs et de gestion ainsi que le vote des taux des trois taxes locales.

Les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes non respectées

Le constat reste le même, la majorité municipale reste insensible aux préoccupations de nos administrés. Le programme pour lequel elle a été élue n’est toujours pas réalisé.

Le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes a qualifié la gestion communale de "gestion lacunaire" et nous n’avons cessé de le dénoncer depuis le début de la mandature. L’examen des comptes administratifs et de gestion viennent confirmés une fois de plus l’amateurisme dans la gestion de la collectivité.

Les comptes qui nous sont présentés ne reflètent en rien la situation réelle de la commune puisque, et c’est la Chambre Régionale des Comptes qui le dit, les valorisations de travaux en régie ainsi que 80% du budget du CCAS consacré à la masse salariale a pour conséquence une lecture fausse de ce que représente les dépenses de personnelles. De ce fait, nous ne pouvons affirmer que la masse salariale a diminué à Saint-Louis, bien au contraire.

Des promesses non tenues

Une section de fonctionnement qui présente toujours un déficit alors même que cette majorité durant les élections avait promis un équilibre budgétaire en 24 mois. Aussi, les préconisations émises par la CRC ne sont en aucun cas respectées.

En 2014, la majorité municipale avait fait campagne sur deux mesures phares : la baisse des taux d’impositions en deux ans ainsi que la gratuité de la restauration scolaire à la rentrée de 2014.

Qu’en est-il ? Ces promesses comme plein d’autres auraient-elles été oubliées ? Ou était-ce juste pour se faire élire ? Nous souhaitons que ces promesses voient le jour par une baisse des taxes locales qui était à l’ordre du jour dans les délibérations du conseil municipal d’hier.

Une "gestion lacunaire" de nos finances !

Nous sommes dans l’aboutissement du processus de découpage de la commune de Saint-Louis. En effet, comme vous le savez la ministre des Outre-mer a annoncé la dissolution de l’assemblée délibérante pour le 31 décembre 2017 avec des élections en mars 2018. C’est dans ce contexte que la municipalité décide de signer un accord cadre pluriannuel d’une durée de quatre ans dans le but d’acquérir au minimum 46 véhicules et au maximum 189 véhicules.

Est-ce là une gestion rigoureuse et responsable de nos deniers ? Que deviendront les véhicules achetés au 31 décembre 2017 ? Comment peut-on signer un tel accord cadre qui concernera le devenir des deux futurs communes à quelques mois de leur création ?

De plus la priorité des priorités qui est l’éducation de nos enfants et la sécurité de nos administrés a totalement été oubliée.

Prenons pour exemple l’Ecole Raphaël Barquissau où une manifestation contre l’état déplorable de l’établissement a été hier menée par les parents d’élèves. Ou encore les agressions répétées de nos chauffeurs et contrôleurs du réseau de bus comme celle qui s’est produite à Palissade dernièrement.

Face à toute cette mascarade, ces mensonges que nous ne cautionnons pas nous avons décidé de montrer notre désaccord en ne participant pas à ce conseil municipal pour dénoncer le non-respect des engagements pris auprès de la population. Toutefois nous sommes favorables, même si cela reste insuffisant, aux subventions accordées aux associations lors de ce conseil municipal. Des associations qui permettent de maintenir des loisirs et de l’animation dans nos quartiers de Saint-Louis et de la Rivière et surtout l’épanouissement de nos jeunes et moins jeunes.

Pierrick Robert, Christian Aho Nienne, conseillers municipaux de l’opposition – La Politique Autrement